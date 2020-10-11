В России третий день подряд фиксируют рекордный прирост новых больных COVID-19

Впервые с начала пандемии коронавируса в России за сутки подтвердили более 13 тыс. новых случаев COVID-19.

Россия занимает четвертое место в мире по числу заболевших COVID-19 Фото: EPA

В России 11 октября зарегистрирован рекордный суточный прирост новых случаев инфицирования коронавирусом. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией, в стране подтверждено 13 634 случая заболевания.

Агентство "Интерфакс" отмечает, что с начала пандемии в стране еще ни разу суточный прирост не превышал 13 тыс. Рекордное количество новых случаев заражения в РФ фиксируется третий день подряд.

Общее количество заболевших в России, таким образом, достигло 1,29 млн (по этому показателю РФ занимает четвертое место в мире, уступая США, Индии и Бразилии), из них 22 597 пациентов скончались, 1,02 млн выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 11 октября в мире коронавирусом заразилось 37,2 млн человек, 1,07 млн из них скончались, 25,88 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.