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Вице-президент Ирана заразился коронавирусом – СМИ

Источник иранского агентства Fars заявил, что вице-президент Ирана по атомной энергетике Али Акбар Салехи сейчас находится на самоизоляции.

В Иране более 500 тыс. человек заразились коронавирусом
В Иране более 500 тыс. человек заразились коронавирусом
Фото: EPA

Вице-президент Ирана по атомной энергетике Али Акбар Салехи заразился коронавирусом. Об этом 11 октября сообщило иранское агентство Fars News со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства заявил, что чиновник чувствует себя удовлетворительно и сейчас находится на самоизоляции дома.

19 сентября глава штаба по противодействию распространению вируса в столичной провинции Тегеран Алиреза Зали заявил, что на территории региона началась третья волна распространения инфекции. 3 октября власти столицы приняли решение закрыть рестораны, мечети, спортивные клубы, парикмахерские и музеи на фоне новой волны заболевания.

В последние дни в Иране возобновился рост числа случаев заражения. Относительное падение показателей наблюдалось в конце лета: 31 августа суточный прирост заболеваемости упал до минимума за последние недели - 1 642. После этого число новых инфицированных вновь начало расти и последние двенадцать дней превышало отметку в 3,5 тыс. человек в сутки. Официально о начале второй волны распространения коронавируса в Иране было объявлено 15 июля.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 11 октября в мире коронавирусом заразилось 37,25 млн человек, 1,07 млн из них скончались, 25,92 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

В Иране подтверждено более 500 тыс. случаев инфицирования, 28,5 тыс. человек скончались, 406 тыс. выздоровели. 

Теги: Иран, Али Акбар Салехи, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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