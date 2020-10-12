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В женском движении "За майбутнє" заявили, что в Кировоградской области сложилась катастрофическая ситуация с COVID-19

В Александровке Кировоградской области в районной больнице лечат больных с COVID-19, при этом они числятся пациентами областной больницы, где уже закончились места, заявили представительницы женского движения "За майбутнє".

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Женское движение "За майбутнє": Из 64 млрд грн, которые с начала пандемии государство выделяло на борьбу с вирусом, Александровская больница получила... 738 грн
Женское движение "За майбутнє": Из 64 млрд грн, которые с начала пандемии государство выделяло на борьбу с вирусом, Александровская больница получила... 738 грн
Фото: Жіночий рух "ЗА Майбутнє" / Facebook

В областной больнице Кропивницкого закончились свободные места для больных COVID-19 и пациентов лечат также в районной больнице Александровки Кировоградской области. Об этом заявили в Facebook представительницы женского движения партии "За майбутнє", которые побывали в районном центре.

"Итак, во время нашего визита в районную больницу Александровки оказалось, что больных COVID-19 лечат именно здесь – потому что в областной больнице свободные места закончились. И это несмотря на то, что больница Александровки не определена опорной для лечения таких больных! В то же время на бумаге они прописаны за областной больницей, а значит – никто из медиков, которые на самом деле их лечат, не получает "коронавирусных" доплат. Поразила цифра: из 64 млрд грн, которые с начала пандемии государство выделяло на борьбу с вирусом, Александровская больница получила... 738 грн. Не миллионов, не тысяч даже – а просто банальных 738 гривен!! На всю борьбу с COVID-19!" – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/ForFutureWomen/posts/148578460279600

В партии добавили, что в области сложилась катастрофическая ситуация также с обеспечением тестами и средствами защиты.

"Абсурдно тратить средства, предусмотренные на борьбу с коронавирусом, на ремонт дорог. Мы видим, что больницы во многих областях Украины не обеспечены, врачи не имеют надлежащих средств защиты и, несмотря на то, что работают с больными COVID-19, не получают доплат", – цитирует "РБК-Украина" координатора женского движения партии Ирину Суслову.

"Упущено драгоценное время, которое могли эффективно использовать на качественную подготовку медучреждений и врачей", – заявил лидер партии "За майбутнє" в Кировоградской области Александр Горбунов.

Женское движение партии "За майбутнє" потребовало отправить министра здравоохранения в отставку. Участницы движения считают, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов не справился со своими обязанностями в борьбе с пандемией коронавируса.

5 октября о таком же требовании заявила партия "За майбутнє".

Теги: Кировоград, больница, Александровка, Кировоградская область, здравоохранение, За майбутнє, женское движение партии "За майбутнє"
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