ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Женское движение партии "За майбутнє" потребовало отправить министра здравоохранения в отставку

Участницы движения считают, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов не справился со своими обязанностями в борьбе с пандемией коронавируса.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
C призывом обратились координаторы движения из всех областей Украины
C призывом обратились координаторы движения из всех областей Украины
Фото: Жіночий рух "ЗА Майбутнє" / Facebook

Женское движение партии "За майбутнє" 7 октября опубликовало в Facebook видео с требованием к президенту Владимиру Зеленскому отправить в отставку министра здравоохранения Украины Максима Степанова.

Участницы движения считают, что министр не справился со своими обязанностями в борьбе с пандемией коронавируса.

"Жизнями украинцев руководит человек, который за полгода не сделал ничего для улучшения эпидемической ситуации... Министр Степанов, вы не справились со своими обязанностями. Вам пора уходить", – призвали координаторы движения из всех областей Украины.

"Господин президент, готовы ли вы брать на себя ответственность за бездействие министра здравоохранения и смерти украинских граждан? Если нет, вы должны отправить Степанова в отставку!" – отметила руководительница женского движения Ирина Суслова.

https://www.facebook.com/ForFutureWomen/videos/454757755499385/

5 октября о таком же требовании заявила партия "За майбутнє".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине в последние дни фиксируют более 4 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции в сутки.

По состоянию на 7 октября в Украине зарегистрировано в общей сложности 239 337 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 4753 – за последние сутки. Скончались 4597 пациентов с COVID-19, выздоровели 105 970.

Теги: эпидемия, отставка, Максим Степанов, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Остапчук рассказал о последствиях заражения коронавирусом
Остапчук рассказал о последствиях заражения коронавирусом
"Везде с бокальчиком". Победительницу "Холостяка 10" заподозрили в злоупотреблении алкоголем
"Везде с бокальчиком". Победительницу "Холостяка 10" заподозрили в злоупотреблении алкоголем
"Неприлично хорошо от того, что не все и сразу, а постепенно". Мейхер рассказала о своей сексуальности и чувственности
"Неприлично хорошо от того, что не все и сразу, а постепенно". Мейхер рассказала о своей сексуальности и чувственности
"Две богини, две королевы!". Литвинова позировала с 19-летней дочерью
"Две богини, две королевы!". Литвинова позировала с 19-летней дочерью
Федишин рассказала, почему не решается переехать со Львова в Киев
Федишин рассказала, почему не решается переехать со Львова в Киев
Экс-жена Павлика провела параллели между смертями экипажа Ан-26Ш и своего сына
Экс-жена Павлика провела параллели между смертями экипажа Ан-26Ш и своего сына
Горбачева показала дочерей
Горбачева показала дочерей
  "Рад, что вернулся". Крейг рассказал, почему согласился сыграть Бонда в "Не время умирать"
  "Рад, что вернулся". Крейг рассказал, почему согласился сыграть Бонда в "Не время умирать"
"Молодой и бесконечно сексуальный". Волочкова показала своего бойфренда
"Молодой и бесконечно сексуальный". Волочкова показала своего бойфренда
  Shot In The Dark. Вышла новая песня AC/DC. Аудио
  Shot In The Dark. Вышла новая песня AC/DC. Аудио
"Штаны не очень", "Рубашка топовая", "Маска не идет". В Instagram обсуждают уличное фото Дорофеевой
"Штаны не очень", "Рубашка топовая", "Маска не идет". В Instagram обсуждают уличное фото Дорофеевой
"Без макияжа", "Мурашки по коже". Тина Кароль дала концерт в студии. Видео
"Без макияжа", "Мурашки по коже". Тина Кароль дала концерт в студии. Видео
Заболевший СOVID-19 Беленюк устроил стрельбу из пистолетов
Заболевший СOVID-19 Беленюк устроил стрельбу из пистолетов
Лорак задумалась о написании книги
Лорак задумалась о написании книги
Длинные волосы и плюс 6 килограммов. Канделаки показала, как выглядела 10 лет назад
Длинные волосы и плюс 6 килограммов. Канделаки показала, как выглядела 10 лет назад
Дочь Сталлоне показала фигуру в купальнике
Дочь Сталлоне показала фигуру в купальнике
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
"Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
  "Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
Заболевший СOVID-19 Беленюк устроил стрельбу из пистолетов
Заболевший СOVID-19 Беленюк устроил стрельбу из пистолетов
  Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
  "Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского
"Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS