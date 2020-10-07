Женское движение партии "За майбутнє" потребовало отправить министра здравоохранения в отставку

Участницы движения считают, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов не справился со своими обязанностями в борьбе с пандемией коронавируса.

C призывом обратились координаторы движения из всех областей Украины Фото: Жіночий рух "ЗА Майбутнє" / Facebook

Женское движение партии "За майбутнє" 7 октября опубликовало в Facebook видео с требованием к президенту Владимиру Зеленскому отправить в отставку министра здравоохранения Украины Максима Степанова.

Участницы движения считают, что министр не справился со своими обязанностями в борьбе с пандемией коронавируса.

"Жизнями украинцев руководит человек, который за полгода не сделал ничего для улучшения эпидемической ситуации... Министр Степанов, вы не справились со своими обязанностями. Вам пора уходить", – призвали координаторы движения из всех областей Украины.

"Господин президент, готовы ли вы брать на себя ответственность за бездействие министра здравоохранения и смерти украинских граждан? Если нет, вы должны отправить Степанова в отставку!" – отметила руководительница женского движения Ирина Суслова.

5 октября о таком же требовании заявила партия "За майбутнє".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине в последние дни фиксируют более 4 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции в сутки.