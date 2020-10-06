Для украинцев с симптомами COVID-19 на избирательных участках должна быть отдельная кабинка – Минздрав

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что к больным с COVID-19 для голосования на выборах должны приезжать выездные бригады.

На местных выборах в Украине смогут проголосовать пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию и уже с подтвержденным COVID-19. Об этом 6 октября на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, в постановлении Кабинета Министров от 22 июля указано, что выборы пройдут даже в районах с "красным" уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией.

"Человек, который находится на самоизоляции, может подать соответствующее заявление до 20.00 пятницы, предшествующей выборам, чтобы к нему приехала соответствующая бригада и он мог проголосовать. Люди, которые находятся в больницах, будут голосовать соответственно в больницах тоже с помощью выездных бригад", – сказал Степанов.

Он отметил, что на избирательных участках для людей с симптомами COVID-19 "должна быть предусмотрена отдельная кабинка" для голосования.

Министр объяснил, что правила голосования пациентов были разработаны представителями правительства совместно с Центральной избирательной комиссией.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

На 6 октября в Украине зарегистрировано в общей сложности 234 584 случаев коронавирусной инфекции, из них 4348 – за последние сутки. Скончались 4520 пациентов с COVID-19, выздоровели 103 401.