ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Эпидемия COVID-19 в Украине. Минздрав сообщил о почти 18 тыс. госпитализированных

По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, за последние сутки в стране в связи с коронавирусной инфекцией госпитализированы 720 человек.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Степанов сообщил, что за сутки в стране сделали почти 45 тыс. тестов на коронавирус
Степанов сообщил, что за сутки в стране сделали почти 45 тыс. тестов на коронавирус
Фото: moz.gov.ua

В Украине растет число госпитализированных с коронавирусной инфекцией. Об этом 6 октября на брифинге, посвященном ситуации с COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Было госпитализировано [за сутки] 720 человек. Сегодня по состоянию на утро общее количество госпитализированных людей, у которых уже или установлен COVID-19, или с подозрением, составляет 17 585", – сказал глава Минздрава.

По его данным, за сутки проведено 44 977 тестирований на коронавирус, из них 25 126 – методом ПЦР.

На 6 октября в Украине зарегистрировано в общей сложности 234 584 случаев коронавирусной инфекции, из них 4348 – за последние сутки. Скончались 4520 пациентов с COVID-19, выздоровели 103 401.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: эпидемия, Минздрав, инфекция, подозрение, Максим Степанов, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
Джамала показала селфи с мужем
Джамала показала селфи с мужем
"Мечтаю, что Вагаша вырастет похожим на дедушку". Жена Петросяна рассказала о характере сына
"Мечтаю, что Вагаша вырастет похожим на дедушку". Жена Петросяна рассказала о характере сына
  "Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
  "Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
Камалия показала свои помидоры
Камалия показала свои помидоры
  В косухе и с темной помадой. alyona alyona предстала в образе рокерши в клипе на ремикс трека "Дикі танці". Видео
  В косухе и с темной помадой. alyona alyona предстала в образе рокерши в клипе на ремикс трека "Дикі танці". Видео
"Живой динозавр". Полякова подарила дочери оригинальный подарок
"Живой динозавр". Полякова подарила дочери оригинальный подарок
Приходько снялась с голой грудью по случаю Дня учителя. Фото
Приходько снялась с голой грудью по случаю Дня учителя. Фото
"Думаю, что вернут". Фреймут прокомментировала дисквалификацию Винника на "Танцах со звездами"
"Думаю, что вернут". Фреймут прокомментировала дисквалификацию Винника на "Танцах со звездами"
Билык, Астафьева, Горбунов, Филатов и Трегубова снялись в образах героев романа Димитрова "Дилер реальности". Фото
Билык, Астафьева, Горбунов, Филатов и Трегубова снялись в образах героев романа Димитрова "Дилер реальности". Фото
Дапкунайте на роликах восхитила подписчиков стройностью
Дапкунайте на роликах восхитила подписчиков стройностью
"Коронованная Анна". Семенович заболела COVID-19
"Коронованная Анна". Семенович заболела COVID-19
"Я так и не смог переступить барьер". Лидер TIK Бронюк показал маму
"Я так и не смог переступить барьер". Лидер TIK Бронюк показал маму
Loboda укоротила волосы. Фото до и после
Loboda укоротила волосы. Фото до и после
Gucci презентовал мужское платье стоимостью $2,6 тыс., которое "поможет бороться с токсичными гендерными стереотипами"
Gucci презентовал мужское платье стоимостью $2,6 тыс., которое "поможет бороться с токсичными гендерными стереотипами"
  "Было неожиданно вылететь именно после этого танца". Цимбалюк покинул шоу "Танцы со звездами"
  "Было неожиданно вылететь именно после этого танца". Цимбалюк покинул шоу "Танцы со звездами"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
  Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
  "Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского
"Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского
Жена Арфуша: Наши отношения зашли в тупик
Жена Арфуша: Наши отношения зашли в тупик
  "Ей тяжело". Тарзан рассказал, как Королева отреагировала на измену
"Ей тяжело". Тарзан рассказал, как Королева отреагировала на измену
Loboda укоротила волосы. Фото до и после
Loboda укоротила волосы. Фото до и после
Винник и Шоптенко покинули "Танцы со звездами" из-за дисквалификации
Винник и Шоптенко покинули "Танцы со звездами" из-за дисквалификации
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS