Эпидемия COVID-19 в Украине. Минздрав сообщил о почти 18 тыс. госпитализированных

По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, за последние сутки в стране в связи с коронавирусной инфекцией госпитализированы 720 человек.

Степанов сообщил, что за сутки в стране сделали почти 45 тыс. тестов на коронавирус Фото: moz.gov.ua

В Украине растет число госпитализированных с коронавирусной инфекцией. Об этом 6 октября на брифинге, посвященном ситуации с COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Было госпитализировано [за сутки] 720 человек. Сегодня по состоянию на утро общее количество госпитализированных людей, у которых уже или установлен COVID-19, или с подозрением, составляет 17 585", – сказал глава Минздрава.

По его данным, за сутки проведено 44 977 тестирований на коронавирус, из них 25 126 – методом ПЦР.

На 6 октября в Украине зарегистрировано в общей сложности 234 584 случаев коронавирусной инфекции, из них 4348 – за последние сутки. Скончались 4520 пациентов с COVID-19, выздоровели 103 401.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.