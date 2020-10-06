Полтавская область вошла в тройку лидеров по суточному приросту случаев COVID-19

За последние сутки больше всего инфицированных COVID-19 выявили в городе Киеве, а также в Харьковской и Полтавской областях.

В тройку регионов Украины с наибольшим числом подтвержденных за сутки случаев коронавирусной инфекции вошла Полтавская область. Об этом 6 октября на брифинге, посвященном ситуации с COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его данным, наибольший прирост пациентов зафиксирован в Харьковской области (487 случаев), Киеве (355) и Полтавской области (305).

В остальных регионах добавилось за 24 часа менее чем по 300 новых инфицированных.

Степанов рассказал, что за прошлые сутки проведено 44 977 тестирований на коронавирус, из них 25 126 – методом ПЦР.

На 6 октября в Украине зарегистрировано в общей сложности 234 584 случая коронавирусной инфекции, из них 4348 – за последние сутки. Скончались 4520 пациентов с COVID-19, выздоровел 103 401.

В Полтавской области уже 3270 случаев коронавирусной инфекции.