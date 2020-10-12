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Украинские ученые прогнозируют, что в ближайшее недели суточный прирост больных COVID-19 в стране может достичь почти 8000 случаев

В ближайшее время ситуация с распространением коронавируса может стать сверхтяжелой для медицинской системы Украины, считают ученые КПИ имени Сикорского.

Ученые отмечают, что Украина находится в числе стран, где ежедневно фиксируется наибольшее количество новых случаев COVID-19
Ученые отмечают, что Украина находится в числе стран, где ежедневно фиксируется наибольшее количество новых случаев COVID-19
Фото: depositphotos.com

Украинские ученые прогнозируют, что в ближайшее время суточный прирост больных COVID-19 в стране может достичь 7800 случаев. Об этом сообщает пресс-служба Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского.

Опубликованные 11 октября результаты исследования ученых КПИ свидетельствуют об ухудшении ситуации с распространением коронавируса в Украине и мире. Сейчас Украина находится в числе стран, где ежедневно фиксируется наибольшее количество новых случаев инфицирования.

Проведенное учеными прогнозное моделирование говорит о том, что в ближайшие две недели количество новых выявленных больных в Украине может колебаться в диапазоне 4500–7800 человек в сутки.

"Ситуация может стать сверхтяжелой для медицинской системы страны. Загруженность коек подтвержденными больными приближается к 40%, а если брать во внимание подозрительные и подтвержденные случаи, этот показатель достигает почти 60%, что может привести к ее существенным перегрузкам и невозможности на полную выполнять возложенные на нее функции", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4420 новых случаев коронавирусной инфекции, общее количество зараженных достигло 265 454. От COVID-19 в стране умерло уже 5015 пациентов, в том числе 43 – за последние сутки. Продолжает болеть 146 029 человек, выздоровело 114 410.

Теги: Украина, медицина, ученые, КПИ, исследование, прогноз, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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