Украинские ученые прогнозируют, что в ближайшее недели суточный прирост больных COVID-19 в стране может достичь почти 8000 случаев

В ближайшее время ситуация с распространением коронавируса может стать сверхтяжелой для медицинской системы Украины, считают ученые КПИ имени Сикорского.

Украинские ученые прогнозируют, что в ближайшее время суточный прирост больных COVID-19 в стране может достичь 7800 случаев. Об этом сообщает пресс-служба Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского.

Опубликованные 11 октября результаты исследования ученых КПИ свидетельствуют об ухудшении ситуации с распространением коронавируса в Украине и мире. Сейчас Украина находится в числе стран, где ежедневно фиксируется наибольшее количество новых случаев инфицирования.

Проведенное учеными прогнозное моделирование говорит о том, что в ближайшие две недели количество новых выявленных больных в Украине может колебаться в диапазоне 4500–7800 человек в сутки.

"Ситуация может стать сверхтяжелой для медицинской системы страны. Загруженность коек подтвержденными больными приближается к 40%, а если брать во внимание подозрительные и подтвержденные случаи, этот показатель достигает почти 60%, что может привести к ее существенным перегрузкам и невозможности на полную выполнять возложенные на нее функции", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4420 новых случаев коронавирусной инфекции, общее количество зараженных достигло 265 454. От COVID-19 в стране умерло уже 5015 пациентов, в том числе 43 – за последние сутки. Продолжает болеть 146 029 человек, выздоровело 114 410.