Власти Харькова отказываются досрочно отправлять школьников на каникулы

В мэрии Харькова намерены ждать официального решения Кабмина или Министерства здравоохранения Украины о досрочном начале школьных каникул.

Харьковский горсовет не стал принимать решение о досрочных каникулах в школах. Об этом 12 октября заявила директор департамента по образованию Харьковского горсовета Ольга Деменко, сообщает издание Kharkiv Today.

В мэрии намерены ждать официального решения Кабмина или Министерства здравоохранения. До тех пор школьники будут учиться в обычном режиме.

"Это был указ министерства? Я вам скажу... Я бы вам рекомендовала покраситься в черный, а вам – в белый. Если министерство не может взять на себя ответственность издать указ... Почему с 15-го? Почему с четверга? Детей полтора месяца учили и давай закрывать. То, что касается детей, нужно делать взвешенно и мудро. Если будет указ министерства и постановление Кабмина, мы выполним это постановление. Пока, кроме комментариев в Telegram, что не является официальной информацией, мы ничего не получали", – подчеркнула Деменко.

По ее словам, ситуация в школах города контролируемая, на дистанционном обучении находятся 82 из 4388 классов.

"Если ребенок болеет, мы отправляем класс на дистанционное обучение. Сейчас у нас на дистанционном обучении находится не больше 2% классов. К счастью, наши дети почти не болеют. Министерство может взять на себя ответственность и определиться, проводить досрочно или нет каникулы. Мы ждем. Но мы не просто ждем, сложа руки. Сейчас в Харькове проводится работа о капитальный обработке дезсредствами каждой школы. Уже во второй раз провели ее, ОБСЕ нам помогло", – отметила чиновница.

Министерство образования и науки Украины совместно с Министерством здравоохранения предложит Кабинету Министров с 15-го по 30 октября включительно во всех школах объявить двухнедельные каникулы, а вузы перевести на дистанционную форму обучения вплоть до 15 ноября. Об этом накануне в своем Telegram-канале сообщил врио министра образования и науки Сергей Шкарлет.

Чиновник уточнил, что такое решение связано с пандемией коронавируса и желанием "конкретными действиями сохранить здоровье и жизнь каждого украинца". По словам Шкарлета, всем учреждениям общего среднего образования (независимо от цвета карантинной территории) будет отправлено соответствующее рекомендательное письмо.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4420 новых случаев коронавирусной инфекции, общее количество зараженных достигло 265 454. От COVID-19 в стране умерло уже 5015 пациентов, в том числе 43 – за последние сутки. Продолжает болеть 146 029 человек, выздоровело 114 410.