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ОБЩЕСТВО

Власти Харькова отказываются досрочно отправлять школьников на каникулы

В мэрии Харькова намерены ждать официального решения Кабмина или Министерства здравоохранения Украины о досрочном начале школьных каникул.

По данным мэрии Харькова, на дистанционном обучении находятся 82 из 4388 школьных классов
По данным мэрии Харькова, на дистанционном обучении находятся 82 из 4388 школьных классов
Фото: depositphotos.com

Харьковский горсовет не стал принимать решение о досрочных каникулах в школах. Об этом 12 октября заявила директор департамента по образованию Харьковского горсовета Ольга Деменко, сообщает издание Kharkiv Today.

В мэрии намерены ждать официального решения Кабмина или Министерства здравоохранения. До тех пор школьники будут учиться в обычном режиме.

"Это был указ министерства? Я вам скажу... Я бы вам рекомендовала покраситься в черный, а вам – в белый. Если министерство не может взять на себя ответственность издать указ... Почему с 15-го? Почему с четверга? Детей полтора месяца учили и давай закрывать. То, что касается детей, нужно делать взвешенно и мудро. Если будет указ министерства и постановление Кабмина, мы выполним это постановление. Пока, кроме комментариев в Telegram, что не является официальной информацией, мы ничего не получали", – подчеркнула Деменко.

По ее словам, ситуация в школах города контролируемая, на дистанционном обучении находятся 82 из 4388 классов.

"Если ребенок болеет, мы отправляем класс на дистанционное обучение. Сейчас у нас на дистанционном обучении находится не больше 2% классов. К счастью, наши дети почти не болеют. Министерство может взять на себя ответственность и определиться, проводить досрочно или нет каникулы. Мы ждем. Но мы не просто ждем, сложа руки. Сейчас в Харькове проводится работа о капитальный обработке дезсредствами каждой школы. Уже во второй раз провели ее, ОБСЕ нам помогло", – отметила чиновница.

Министерство образования и науки Украины совместно с Министерством здравоохранения предложит Кабинету Министров с 15-го по 30 октября включительно во всех школах объявить двухнедельные каникулы, а вузы перевести на дистанционную форму обучения вплоть до 15 ноября. Об этом накануне в своем Telegram-канале сообщил врио министра образования и науки Сергей Шкарлет.

Чиновник уточнил, что такое решение связано с пандемией коронавируса и желанием "конкретными действиями сохранить здоровье и жизнь каждого украинца". По словам Шкарлета, всем учреждениям общего среднего образования (независимо от цвета карантинной территории) будет отправлено соответствующее рекомендательное письмо.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4420 новых случаев коронавирусной инфекции, общее количество зараженных достигло 265 454. От COVID-19 в стране умерло уже 5015 пациентов, в том числе 43 – за последние сутки. Продолжает болеть 146 029 человек, выздоровело 114 410.

Теги: Украина, Харьков, образование, Министерство образования, карантин, каникулы, школьники, Харьковский горсовет, школы, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, пандемия, коронавирус, Сергей Шкарлет
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