Минобразования Украины направило в регионы письмо с рекомендацией отправить школьников на каникулы с 15 октября

Одной из причин рекомендованного начала школьных каникул с 15 октября в Минобразования Украины назвали увеличение числа инфицирований COVID-19 педагогов и получающих образование.

Идти на каникулы раньше соглашаются не везде Фото: pixabay.com

12 октября Министерство образования и науки Украины направило в регионы письмо с рекомендацией провести каникулы в школах с 15-го по 30 октября включительно. Об этом проинформировал сайт ведомства.

Адресаты – руководители учреждений общего среднего, дошкольного и внешкольного образования.

"Такие дополнительные меры необходимы, чтобы минимизировать непосредственные физические контакты между участниками образовательного процесса в условиях резкого повышения уровня заболеваемости COVID-19, а также увеличение количества случаев инфицирования педагогических работников и соискателей образования", – объяснили в Минобразования.

Письмо подписано (.pdf) врио министра образования и науки Украины Сергеем Шкарлетом.

11 октября на совещании с участием президента Украины Владимира Зеленского приняли ряд решений, которые призваны улучшить эпидемическую ситуацию в стране. В частности, предложено начать осенние школьные каникулы с 15 октября, а также перевести вузы на дистанционную форму обучения.

После совещания Шкарлет пообещал, что 12 октября министерство отправит в регионы письмо с рекомендациями начать школьные каникулы 15 октября.

В Киеве сегодня заявили, что переносить каникулы в школах не намерены.

По состоянию на 12 октября в Украине зафиксировали 265 454 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4420 – за последние сутки. Умерло 5015 пациентов с COVID-19, выздоровело 114 410 человек.