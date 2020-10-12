Каникулы в школах, дистанционное обучение в вузах. Новые предложения по карантинному ограничению в Украине. Главное

Что произошло

Министерство образования и науки Украины совместно с Министерством здравоохранения предложит Кабинету Министров с 15-го по 30 октября включительно во всех школах объявить двухнедельные каникулы, а вузы перевести на дистанционную форму обучения вплоть до 15 ноября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио министра образования и науки Сергей Шкарлет.

Чиновник уточнил, что такое решение связано с пандемией коронавируса и желанием "конкретными действиями сохранить здоровье и жизнь каждого украинца". По словам Шкарлета, всем учреждениям общего среднего образования (независимо от цвета карантинной территории) будет отправлено соответствующее рекомендательное письмо.

Врио министра отметил, что в вузах, помимо перехода на дистанционную форму обучения, обязателен выезд всех студентов из общежитий. "При этом считаю необходимым вернуть средства за проживание студентам, которые выехали из общежитий с 15 октября по 15 ноября", – подчеркнул Шкарлет, а также добавил, что учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме "с учетом всех рекомендаций Минздрава и главного государственного санитарного врача".

Относительно инициативы об обязательном до 15 ноября выезде всех студентов из общежитий глава Минобразования уточнил, что принудительного выселения не будет.

"Уважаемые студенты! Уверяю, что никто не будет принудительно выселять вас из общежитий. […] Хотя именно общежития сегодня являются одним из мест потенциальной опасности распространения коронавируса. […] Я понимаю, что многие из вас уже работают и вам важно сохранить свое место работы. Есть среди вас и те, чей дом пока на "красной" карантинной территории, а также социально незащищенные категории студентов. В официальном документе МОН будет лишь рекомендация относительно отъезда из общежитий домой (кроме детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, студентов с временно оккупированных территорий, из "красных" карантинных зон и других)", – написал Шкарлет в Telegram.

Он заверил, что студентам на время дистанционного обучения с 15 октября до 15 ноября сохранят места в общежитии, а также обязательно пересчитают уже уплаченные за проживание средства.

"Прошу отнестись к рекомендациям не эмоционально, а с учетом реалий сегодняшней опасности распространения пандемии. Эти меры являются исключительно превентивными, для снижения рисков заболеваемости, с учетом того факта, что в общежитиях физически невозможно соблюдать требования дистанцирования (общие комнаты, места общего пользования: кухни, душевые комнаты и так далее)", – объяснил Шкарлет.

Что именно изменится

Заявлению министра предшествовало совещание с участием президента Украины Владимира Зеленского, на котором обсуждались способы замедления эпидемии в стране. О встрече и принятых решениях сообщил народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"Принят ряд важных решений по борьбе с эпидемией СOVID-19. Наши приоритеты остаются неизменными: всесторонне укрепляем систему здравоохранения; выборочно, где ощутимо не страдает экономика, усиливаем карантин; вводим реальную ответственность для руководителей за несоблюдение карантина", – написал нардеп на своей странице в Facebook в воскресенье, 11 октября.

Радуцкий перечислил принятые на встрече решения:

Временно переводим вузы на дистанционное обучение. Это решение полностью поддерживает руководство учебных заведений. Осенние каникулы в школах должны начаться раньше. Дату начала каникул определяет местная власть, но оптимально – если каникулы стартуют уже на следующей неделе, до 15 октября. В "красных" и "оранжевых" зонах вводятся ограничения работы заведений общественного питания – ресторанов, клубов. С 22.00 заведения должны закрываться. Массовые гулянки в клубах завершились. Это касается и всех массовых мероприятий. Президент поручил Минздраву увеличить запасы средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов, которые применяются при лечении осложнений коронавирусной болезни. По приказу президента, в Киеве, Одессе, Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны. Президент поручил готовить ведомственные больницы и учреждения, подчиненные Медицинской академии наук, к принятию больных СOVID-19. Привлекаем интернов и студентов старших курсов медицинских вузов к работе в инфекционных отделениях. По приказу президента, Минздрав должен увеличить количество ПЦР-тестов с 30–35 тыс. до 50 тыс. в сутки. Президент также поручил решить проблему с обеспечением кислородом. К концу месяца местные власти должны оборудовать 80% койко-мест для больных коронавирусом подачей кислорода. Единственная эффективная форма контроля за соблюдением масочного режима – введение ответственности владельцев помещений.

Радуцкий уточнил, что Верховной Раде предлагается рассмотреть изменения в закон "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", которые предусматривают штраф на сумму 3400–5100 грн для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые пропустили в общественное помещение или общественный транспорт людей без надетых респираторов или защитных масок.

Зеленский поддержал предложения по усилению надзора за соблюдением карантина и о досрочных каникулах. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Когда изменения вступят в силу

Согласно сообщению Шкарлета, Кабинет Министров Украины рассмотрит предложенные изменения на заседании 13 октября. В случае, если правительство их утвердит, они будут обязательны для выполнения всеми учебными заведениями, в противном случае предложения Минобразования и Минздрава будут носить рекомендательный характер.

Статистика на 12 октября 2020 года

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4420 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество зараженных достигло 265 454. От COVID-19 в стране умерло уже 5015 пациентов, в том числе 43 – за последние сутки. Продолжает болеть 146 029 человек, выздоровело 114.

Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (27 693), Харьковской (25 186) и Львовской (22 788) областях.

За прошедшую неделю (с 5-го по 11 октября) по всей стране диагностировали 22,4 тыс. случаев заболевания пневмонией. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, это в пять раз больше, чем тот же показатель заболеваемости в июле 2020 года.