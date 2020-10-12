В Украине с июля количество больных пневмонией выросло в пять раз

В Украине диагностировали 22,4 тыс. случаев заболевания пневмонией. Такой результат превысил более чем в пять раз показатель заболеваемости в июле, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

За прошедшую неделю (с 5-го по 11 октября) в Украине диагностировали 22,4 тыс. случаев заболевания пневмонией. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге 12 октября, который транслировали на YouTube-канале правительства.

"У нас существенно увеличилось количество людей, у которых диагностирована пневмония. За прошедшую неделю это 22 400 человек. Для понимания: например, за неделю с 13-го по 19 июля у нас всего было 4234 пневмонии. Вы видите, что более чем в пять раз (выросло количество заболевших)", – сказал министр.

Министр констатировал рост числа заболевших и госпитализированных больных COVID-19.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4420 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее количество зараженных достигло 265 454. Умерло уже 5015 пациентов от COVID-19, в том числе 43 – за последние сутки. Продолжают болеть 146 029 человек, выздоровели 114.

Харьковская область стала рекордсменом по количеству заражений коронавирусом за 11 октября.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.