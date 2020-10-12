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Харьковская область установила рекорд по заболевшим COVID-19

Харьковская область поставила рекорд по заразившимся коронавирусом. За 11 октября там зарегистрировали 741 заболевшего COVID-19, сообщил сегодня министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В Харьковской области за сутки COVID-19 заболел 741 человек
В Харьковской области за сутки COVID-19 заболел 741 человек
Фото: depositphotos.com

В Харьковской области зарегистрировали 741 случай заболевания COVID-19 за 11 октября, что стало наибольшим количеством больных в Украине за последние сутки. Об этом рассказал 12 октября министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге, трансляцию которого вел YouTube-канал правительства.

"Видите, это такой своеобразный антирекорд в Харьковской области", – заявил министр.

В самом Харькове заразились коронавирусом 497 человек, сообщил Степанов.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4420 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее количество зараженных достигло 265 454. Умерло уже 5015 пациентов от COVID-19, в том числе 43 – за последние сутки. Продолжают болеть 146 029 человек, выздоровели 114.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Харьков, Харьковская область, антирекорд, инфекция, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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