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Шмыгаль призвал не устраивать массовые мероприятия в День защитника Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел селекторное совещание с руководителями областей относительно ситуации с распространением COVID-19. Об этом сообщает правительственный портал.

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Шмыгаль попросил глав ОГА вести работу с организаторами, чтобы мероприятия провели в безопасных условиях
Шмыгаль попросил глав ОГА вести работу с организаторами, чтобы мероприятия провели в безопасных условиях
Фото: kmu.gov.ua

12 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль совместно с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым провел селекторное совещание с руководителями областей, на котором обсуждалась ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета Министров Украины.

Накануне праздничного выходного премьер-министр призвал руководителей областей воздержаться от проведения массовых мероприятий, в том числе конгрессов и конференций.

"В День защитника Украины в разных городах планируется проведение торжественных мероприятий. Просьба держать диалог и вести активную работу с организаторами, чтобы мероприятия состоялись в безопасных условиях с соблюдением всех противоэпидемических правил", – сказал Шмыгаль.

Он озвучил статистику заболеваемости в регионах и отметил, что в Харьковской области критическая ситуация.

"За последние сутки на Харьковщине заболел 741 человек, это абсолютный рекорд. В Сумской области заболело 418 человек. Более чем по 200 – в Киевской, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой областях. Здесь есть четкие тенденции по росту количества заболевших", – сказал Шмыгаль.

14 октября отмечают День защитника Украины.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4420 новых случаев коронавирусной инфекции, общее количество заболевших достигло 265 454 человек. Умерло 5015 пациентов, в том числе 43 – за последние сутки, выздоровело 114 410 человек. Продолжает болеть более 146 тыс. пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Кабинет Министров, праздники, Харьковская область, массовые мероприятия, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, пандемия, коронавирус
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