От COVID-19 умер 17-летний подросток – Степанов

В Украине умер от COVID-19 17-летний подросток, страдавший онкологией. Всего за минувшие сутки коронавирусом заразилось 235 детей. сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В Украине умер 17-летний подросток, заболевший COVID-19, у него было онкологическое заболевание. Об этом рассказал 12 октября министр здравоохранения Украины Максим Степановна брифинге, который транслировали на YouTube-канале правительства.

"За последние сутки в Украине зафиксировано 43 летальных случая [от COVID-19], среди которых один ребенок – это мальчик 17 лет, у него было онкологическое заболевание", – сказал министр.

По его словам, за минувшие сутки коронавирусом заразилось 235 детей. За весь период пандемии коронавирусной инфекции заболело 16 612 детей, рассказал министр.

Это уже третий случай смерти среди несовершеннолетних в Украине с начала пандемии коронавирусной инфекции. Степанов 24 сентября говорил о двух умерших детях от COVID-19.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4420 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее количество зараженных достигло 265 454. Продолжают болеть 146 029 человека, выздоровело – 114. Умерло уже 5015 пациентов от COVID-19, в том числе 43 – за последние сутки.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.