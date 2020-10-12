В Харьковской области зафиксирован рекордный суточный прирост пациентов с COVID-19 – Степанов

За прошедшие сутки в Харьковской области был подтвержден 741 новый случай заражения коронавирусом, сообщил сегодня министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В Харьковской области за сутки COVID-19 заболел 741 человек Фото: depositphotos.com

В Харьковской области 11 октября был зафиксирован рекордный в Украине суточный прирост пациентов с COVID-19. Об этом 12 октября на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

В течение прошлых суток в регионе диагноз был подтвержден у 741 пациента (непосредственно в Харькове заболело 497 человек). "Видите, это такой своеобразный антирекорд в Харьковской области", – заявил министр.

До этого ни в одном регионе Украины не регистрировалось более 700 случаев инфицирования коронавирусом в сутки.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4420 новых случаев коронавирусной инфекции, общее количество заболевших достигло 265 454 человек. Умерло 5015 пациентов, в том числе 43 – за последние сутки, выздоровело 114 410 человек. Продолжает болеть более 146 тыс. пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.