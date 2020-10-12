Председатель Одесской ОГА заболел COVID-19

Инфицированный коронавирусом председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый перешел на режим удаленной работы.

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый заболел COVID-19. Об этом он сообщил в Facebook 12 октября.

По словам чиновника, заболевание подтвердил лабораторный центр Минздрава Украины.

"Ситуация с распространением коронавируса сейчас очень непростая. Болеет немало наших коллег, знакомых, членов семьи. Никто не сможет сказать, что угроза призрачная", – написал Куцый.

Он также отметил, что, несмотря на позитивную динамику, перешел на режим удаленной работы.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4420 новых случаев коронавирусной инфекции, общее количество зараженных достигло 265 454. От COVID-19 в стране умерло уже 5015 пациентов, в том числе 43 – за последние сутки. Продолжают болеть 146 029 человек, выздоровели 114.