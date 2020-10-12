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Андрей Волянский
Андрей Волянский

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук.


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Хотелось бы предостеречь власти Украины от нового локдауна. Он растянет первую волну COVID-19 и еще более усугубит проблемы

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COVID-19. Украина. 5000 летальных исходов.

В последние дни основная тональность комментариев ситуации с коронавирусом – трагическая. Количество инфицированных перешагнуло 5000 за сутки, количество летальных исходов превысило 100. В воздухе запахло новым локдауном. Сразу после выборов, которые должны состояться при любой погоде.

Первый ответ, приходящий на ум: "Ну и что?" Даже 150 летальных исходов – это только 10% ежесуточных летальных исходов в Украине. К 1 января 2021 года COVID-19 унесет 12–15 тыс. жизней, это 2–2,5% всех летальных исходов. Коронавирус – основная тема новостей. Каналы и порталы соревнуются с исполнительной властью: кто больше напугает еле живое от страха население. Все (власть, медики, рядовые граждане) забыли об инфарктах, онкологии, туберкулезе и СПИДе. Отсутствие рационального мышления в отношении COVID-19 стало нормой. Я постоянно слышу праведные обвинения типа "у вас же не умирали родные...", "вы переболели, теперь вам хватает наглости высокомерно поучать других...". При этом смертельно боящиеся боятся даже сдавать анализ на антитела, чтобы выявить 5–10% бессимптомно переболевших.

Почему в Украине первая волна начинается именно сейчас? В какой-то степени случайность. В момент объявления локдауна в марте у нас было мало инфицированных и это позволило не повторить опыт Западной Европы (не вступить сразу в фазу быстрого роста). В мае – июне очаги появились во всех регионах, но для лета типична низкая заболеваемость респираторными вирусами и легкое течение. В сентябре среднее количество летальных исходов в сутки увеличилась до 50. И только теперь мы встречаем настоящую первую волну. Только сейчас началась фаза быстрого роста, которая к зиме перейдет в линейную зависимость (скажем, 150–200 летальных исходов в сутки) и только после насыщения эпидемического процесса (переболеет 20–30%) в апреле – мае первая волна сойдет на нет. Что нам дали семь месяцев карантина? Мы не получили иммунной прослойки и закатали в асфальт 35 млрд спецфонда. Есть и плюсы: врачи получили опыт, созданы неплохие протоколы, подготовлено 40 тыс. коек.

Я сегодня впервые держал в руках пакистанскую реплику ремдесевира. Цена шести флаконов на курс лечения на черном рынке $2500. Препарат в Украине не зарегистрирован. Является ли он панацеей? Нет, но предполагается, что более эффективен, чем другие противовирусные препараты. Почему до сих пор не зарегистрировали? Вопрос риторический. Сывороток против столбняка и дифтерии в Украине нет до сих пор.

Вчера министр здравоохранения на утреннем брифинге обратился к пожилым людям. Попросил почаще пользоваться антисептиком и не выходить из дома без крайней необходимости. Иных вариантов защиты групп риска, похоже, у исполнительной власти нет.

В такой ситуации отсутствия какого-либо арсенала рациональных действий и невозможности из этого бюджета вытащить еще что-то, новый локдаун может стать имитацией деятельности. Хотелось бы предостеречь исполнительную власть от этого шага, во-первых, и крупные предприятия, и мелкий, и средний бизнес без государственной поддержки с трудом оправились после первого локдауна. Во-вторых, он опять растянет первую волну и еще более усугубит проблемы.

Источник: Андрій Волянський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, эпидемия, карантин, лечение, медики, Андрей Волянский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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