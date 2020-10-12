В Киеве не будут объявлять школьные каникулы с 15 октября – Госпродпотребслужба

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан объяснил, что стоит задача "пассивно проиммунизировать" молодежь в Киеве. Отправить школьников на каникулы в Минобразования рекомендовали с 15 октября, но они начнутся позже.

В школах Киева не станут переносить каникулы с 21-го на 15 октября, как рекомендовали в Министерстве образования и науки Украины.

Об этом 12 октября сообщил "РБК-Украина" глава столичного подразделения Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Олег Рубан.

По его словам, переносить каникулы школам Киева не будут рекомендовать в горгосадминистрации.

Рубан объяснил, что стоит задача "пассивно проиммунизировать детское население и молодежь", чтобы изменить течение эпидемии коронавирусной инфекции.

"Это единственный механизм. Если мы будем детей сейчас отправлять на каникулы, это затянет процесс эпидемии в стране... Это можно сделать с помощью встречи с данным возбудителем, что сейчас происходит, или проведения массовой вакцинации. Поэтому это самое целесообразное мероприятие с целью приостановления агрессивности данного возбудителя", – сказал глава Госпродпотребслужбы Киева.

Рубан считает, что иммунизировать следует 60–80% населения.

11 октября на совещании с участием президента Украины Владимира Зеленского приняли ряд решений, которые призваны улучшить эпидемическую ситуацию в стране. В частности, предложено начать осенние школьные каникулы с 15 октября, а также перевести вузы на дистанционную форму обучения.

По состоянию на 12 октября в Украине зафиксировали 265 454 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4420 – за последние сутки. Умерло 5015 пациентов с COVID-19, выздоровело 114 410 человек.

В Киеве зарегистрировано больше всего случаев коронавирусной инфекции среди всех регионов страны – 27 693.