Эпидемия COVID-19. В восьми регионах Украины заполнено более двух третей больничных коек

По данным Минздрава Украины, наибольшая заполненность медучреждений для больных COVID-19 наблюдается в Донецкой области – 95,4%.

В среднем по Украине заполнено почти 61% койко-мест Фото: ЕРА

Министерство здравоохранения Украины опубликовало 12 октября данные об индикаторных показателях распространенности коронавирусной инфекции в регионах.

В целом по Украине заболеваемость превышена более чем в четыре раза по сравнению с показателем, позволяющим регионам ослаблять карантинные ограничения – менее 40 человек на 100 тыс. населения за последние 14 дней.

По заполненности больничных коек в медучреждениях первой волны эпидемии наихудшая ситуация наблюдалась 11 октября на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 95,4%. Речь идет о пациентах с подозрением на COVID-19 и уже с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".

Две трети и больше койко-мест заполнены также в Киеве (70,9%) и шести областях: Винницкой (66,6%), Днепропетровской (70,2%), Луганской (93,7%), Одесской (76,7%), Харьковской (72,3%) и Хмельницкой (67,2%).

В среднем по Украине этот показатель составляет 60,9%. По сравнению с данными на сутки ранее средняя заполненность койко-мест в стране выросла более чем на два процентных пункта.

По состоянию на 12 октября в Украине зафиксировали 265 454 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4420 – за последние сутки. Умерло 5015 пациентов с COVID-19, выздоровело 114 410 человек.