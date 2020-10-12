В Кремле рассказали, будут ли поставлять в Украину вакцину от коронавируса

Власти РФ не исключают возможности поставок российской вакцины от COVID-19 в Украину.

Вопрос поставок российской вакцины от коронавируса в Украину зависит от того, будет ли Киев делать соответствующий запрос. Об этом 12 октября заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, Украина на данный момент не изъявляла желания получить российскую вакцину.

При этом Песков отметил, что желание Киева получить вакцину из РФ – это основное условие. Сейчас Москва ведет переговоры по поводу поставки вакцин с другими странами.

Также спикер Кремля уточнил, что вскоре в России начнется массовое производство этих вакцин.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в институте имени Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Путин сообщил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. 27 августа глава Кремля сказал, что дочь сделала повторную прививку и чувствует себя нормально.

Руководитель научной экспертизы российского проекта Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, а финальная стадия клинических исследований не проводилась.

Прививаться российской вакциной, согласно опросу Высшей школы экономики, никогда не собираются 45,6% граждан страны. Среди причин такой позиции – опасения возможных побочных эффектов.

В США заявили, что российская вакцина считается недоработанной.

6 октября нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук на встрече с Путиным сказал, что, находясь в аннексированном Крыму, сделал прививку российской вакциной "Спутник V", манипуляцию провели также его жене и сыну. Нардеп предложил рассмотреть возможность попадания этой вакцины в Украину. Путин ответил, что это возможно.

Президент Украины Владимир Зеленский обращение Медведчука к Путину назвал циничным.

Всего в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.