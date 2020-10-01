В ВОЗ рассказали, когда Украина может получить вакцину от COVID-19

Вакцину от коронавируса первыми в Украине получат представители уязвимых групп населения, рассказал глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

Хабихт: Если все будет получаться очень хорошо, то вакцина в Украине может быть в наличии во второй половине 2021 года Фото: suspilne.media

Вакцина от коронавируса в Украине может появиться во второй половине 2021 года, заявил в интервью Общественному глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

"Мы имеем более 200 экспериментальных вакцин, которые находятся на разной стадии развития в лабораториях или на разных типах испытаний. И из них уже восемь вакцин, которые находятся в третьей фазе клинических испытаний, и еще одну вакцину сейчас рассматриваем. Поэтому на самом деле мы имеем девять вакцин, которые до конца декабря 2020 года должны показать результаты, которые мы сможем начать изучать. Если все будет получаться очень хорошо, то вакцина в Украине может быть в наличии во второй половине 2021 года для людей из уязвимых групп населения", – рассказал он.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказывал на брифинге 11 сентября, что Украина в рамках глобальной инициативы доступа к вакцине от коронавируса COVAX получит около 8 млн вакцин, пишет "Интерфакс-Украина".

"В первую очередь получат вакцину группы риска, люди с заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания), медработники, педагоги", – объяснял министр.