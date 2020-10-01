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В ВОЗ рассказали, когда Украина может получить вакцину от COVID-19

Вакцину от коронавируса первыми в Украине получат представители уязвимых групп населения, рассказал глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

Хабихт: Если все будет получаться очень хорошо, то вакцина в Украине может быть в наличии во второй половине 2021 года
Хабихт: Если все будет получаться очень хорошо, то вакцина в Украине может быть в наличии во второй половине 2021 года
Фото: suspilne.media

Вакцина от коронавируса в Украине может появиться во второй половине 2021 года, заявил в интервью Общественному глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

"Мы имеем более 200 экспериментальных вакцин, которые находятся на разной стадии развития в лабораториях или на разных типах испытаний. И из них уже восемь вакцин, которые находятся в третьей фазе клинических испытаний, и еще одну вакцину сейчас рассматриваем. Поэтому на самом деле мы имеем девять вакцин, которые до конца декабря 2020 года должны показать результаты, которые мы сможем начать изучать. Если все будет получаться очень хорошо, то вакцина в Украине может быть в наличии во второй половине 2021 года для людей из уязвимых групп населения", – рассказал он. 

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказывал на брифинге 11 сентября, что Украина в рамках глобальной инициативы доступа к вакцине от коронавируса COVAX получит около 8 млн вакцин, пишет "Интерфакс-Украина"

"В первую очередь получат вакцину группы риска, люди с заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания), медработники, педагоги", – объяснял министр. 

Всемирная организация здравоохранения считает, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем годуВ мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. 31 компания перешла к клиническим испытаниям на людях.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине второй день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции – 29 сентября в стране подтвердили 4027 случаев COVID-19, за прошлые сутки – еще 4069.

Теги: ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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