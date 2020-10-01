МВД изучает возможность штрафовать нардепов за неношение масок в Верховной Раде

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук 29 сентября говорил депутатам в парламенте о необходимости носить защитные маски и заявлял о намерении обратиться в Министерство внутренних дел Украины, "чтобы, в конце концов, начали штрафовать народных депутатов". Замглавы МВД Антон Геращенко сказал, что пока такого обращения от Стефанчука не поступало.

29-го и 30 сентября нардепам напоминали в Раде о необходимости носить защитную маску Фото: depositphotos.com

Министерство внутренних дел изучает правовую сторону возможности штрафовать народных депутатов за несоблюдение карантинных правил в Верховной Раде. Об этом заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал УНН 1 октября.

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук 29 сентября говорил депутатам в парламенте о необходимости носить защитные маски.

"Я прошу надеть маски, которые защитят и вас, и коллег, которые находятся рядом. Кроме этого, – я уже устал повторять, – хочу обратиться к министру внутренних дел, чтобы, в конце концов, начали штрафовать народных депутатов за невыполнение ими требований [по использованию средств] личной гигиены", – заявил он.

Геращенко сказал, что пока такого заявления министерство не получало.

На заседании 30 сентября Рада отменила все пленарные заседания в октябре, кроме одного – 20 октября нардепы планируют рассмотреть проект государственного бюджета Украины на 2021 год. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что за последние дни в парламенте увеличилось количество заболевших коронавирусной инфекцией.

"За вчера-позавчера заболело большое количество людей в сессионном зале и аппарате Рады. За последние несколько дней до 10 человек заболело [COVID-19]", – проинформировал спикер и попросил нардепов надеть маски. – [Когда] вы выступаете, тогда снимайте. Такое чувство, что у вас нет коронавируса… Маску наденьте!"

В конце августа Разумков рассказал, что в парламенте коронавирусную инфекцию подтвердили у 23 депутатов и семи работников аппарата. После этого о своем инфицировании сообщали внефракционный народный депутат Муса Магомедов, глава партии "Голос" и нардеп Кира Рудик, пятый президент, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко, народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк. В сентябре COVID-19 переболели также лидер "Батьківщини" нардеп Юлия Тимошенко и нардеп от этой фракции Иван Крулько.

В Украине второй день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции – 29 сентября в стране подтвердили 4027 случаев COVID-19, за прошлые сутки – еще 4069.