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СМИ опубликовали переписку переболевшей COVID-19 Скороход, которая в Раде без маски просила купить ей сироп от кашля

Нардепов, которые не носят защитные маски в Верховной Раде, нужно штрафовать, заявил вице-спикер парламента Руслан Стефанчук после того, как стало известно, что внефракционный народный депутат Анна Скороход, находясь в Верховной Раде без маски, просила купить ей сироп от кашля.

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Скороход весной переболела COVID-19
Скороход весной переболела COVID-19
Фото: bykvu.com

Народный депутат Украины из группы "Партия "За майбутнє" Анна Скороход, которая весной вместе с полуторамесячным ребенком переболела COVID-19, в Верховной Раде просила купить ей сироп от кашля. Об этом свидетельствует ее переписка в телефоне с собеседницей Витой, которую сфотографировали журналисты "Букв"

Судя по фото, обнародованным изданием, Скороход была на заседании без маски. 

Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com

Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", примерно через час после публикации снимков вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, который вел заседание, обратился к нардепам "с большой просьбой соблюдать меры санитарно-эпидемической безопасности". "Я прошу надеть маски, которые защитят и вас, и коллег, которые находятся рядом", – сказал он депутатам. 

"Кроме этого – я уже устал повторять, – хочу обратиться к министру внутренних дел, чтобы в конце концов начали штрафовать народных депутатов за невыполнение ими требований [по использованию средств] личной гигиены", – добавил Стефанчук. 

Скороход стала третьим народным депутатом, которому диагностировали COVID-19. В Раде переболели или продолжают болеть COVID-19 23 нардепа, а также семь сотрудников аппарата, рассказывал 31 августа спикер парламента Дмитрий Разумков.

Скороход 30 лет. В 2019 году она была избрана нардепом, входила во фракцию "Слуга народа". 14 ноября 2019 года стало известно о ее исключении из фракции, в июле 2020-го она вошла в состав группы "За майбутнє". Гражданский муж Скороход – работающий в Украине российский бизнесмен Алексей Алякин, собственник компании "Строительный комбинат "Прогресс", которая занимается строительством жилых и нежилых зданий.

Теги: лекарства, переписка, Руслан Стефанчук, Анна Скороход
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