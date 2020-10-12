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Палатный призвал киевлян соблюдать карантин, чтобы не допустить попадания столицы в "красную" зону

Обезопасить столицу от попадания в "красную" зону способны только киевляне – если будут придерживаться всех противоэпидемических рекомендаций и ответственно относиться к карантину, заявил народный депутат Украины VII–VIII созывов Артур Палатный.

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Артур Палатный: Сейчас центральная и городская власти должны объединять усилия и действовать синхронно
Артур Палатный: Сейчас центральная и городская власти должны объединять усилия и действовать синхронно
Фото: Артур Палатний / Facebook

Киевская городская власть эффективнее других в Украине противостоит распространению пандемии COVID-19. Об этом заявил в Facebook народный депутат Украины VII–VIII созывов Артур Палатный, возглавлявший две каденции подряд комитет Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

Столица находится в "оранжевой" зоне, количество больных, как и по всей стране, растет, однако городская власть держит ситуацию под контролем и прилагает все усилия для защиты киевлян, считает он.

"Начиная с весны город увеличивает количество коек в больницах, обеспечивает врачей и медицинские учреждения оборудованием, средствами индивидуальной защиты. На днях из резервного фонда города на эти расходы было выделено дополнительно 30 млн грн, до этого было выделено 260 млн грн", – написал Палатный.

Сейчас в 18 медучреждениях столицы обустроено более 2200 коек, отметил политик, мэр Виталий Кличко ведет переговоры с Министерством здравоохранения и Кабмином об увеличении коечного фонда в государственных медучреждениях, расположенных на территории Киева. В целом это более 11 тыс. коек.

"Переговоры сложные, мэр в очередной раз направил соответствующие обращения. Хотя этот вопрос можно было бы решить оперативно в рабочем режиме. Тем более что сейчас центральная и городская власти должны объединять усилия и действовать синхронно. Когда речь идет о здоровье и жизни людей, не время играть в политику", – убежден Палатный.

Он также положительно оценил инициативы городских властей по социальной защите киевлян и поддержке бизнеса на время пандемии и качественную коммуникацию с обществом.

"Информационная гигиена сейчас не менее важна гигиены рук. Из-за недостатка информации о ситуации распространяются фейки и опасные теории заговоров. Виталий Кличко не спрятался от киевлян, а с первых дней карантина лично ежедневно информирует о количестве больных, уровне загрузки медицинских учреждений и действиях власти", – подчеркнул политик.

Он добавил, что обезопасить столицу от попадания в "красную" зону способны только киевляне – если будут придерживаться всех противоэпидемических рекомендаций и ответственно относиться к карантину.

https://www.facebook.com/Artur.Palatnyi/posts/1331093093894087

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4420 новых случаев коронавирусной инфекции, общее количество зараженных достигло 265 454. От COVID-19 в стране умерло уже 5015 пациентов, в том числе 43 – за последние сутки. Продолжают болеть 146 029 человек, выздоровели 114.

Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (27 693), Харьковской (25 186) и Львовской (22 788) областях.

В Украине диагностировали 22,4 тыс. случаев заболевания пневмонией. Такой результат превысил более чем в пять раз показатель заболеваемости в июле.

Теги: Киев, Виталий Кличко, медицина, Артур Палатный, карантин, больницы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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