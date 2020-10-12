Мэр Черкасс считает "преждевременным" введение ограничений "оранжевой" зоны, карантин в городе не усиливают

По мнению мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, в городе недостаточно больных коронавирусной инфекцией для введения ограничений "оранжевой" карантинной зоны.

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко считает "преждевременным" введение в городе карантинных ограничений "оранжевой" зоны. Об этом он заявил в видеокомментарии, опубликованном в Facebook.

"Что касается введения "оранжевой" зоны в нашем городе – считаю его преждевременным. [...] По моему мнению, нет достаточного количества больных, чтобы вводить "оранжевую" зону. Кроме того, многие люди, которые не являются жителями Черкасс, лечатся в черкасских больницах. Какое решение примут городские власти Черкасс? Думаю, в первую очередь надо дать школам доработать в нормальном режиме и только потом пойти на каникулы. Что касается ограничения работы предприятий и заведений, то прежде всего нужно соблюдать санитарные нормы, нужно использовать средства личной гигиены и спокойно работать и жить", – сказал он.

Бондаренко уточнил, что сейчас в инфекционной больнице Черкасс с диагнозом "коронавирусная инфекция COVID-19" находится 42 пациента, 31 из них – жители областного центра. В первой горбольнице – 25 человек с подтвержденным COVID-19 (17 из них – жители Черкасс).

Сегодня в Украине начало действовать новое карантинное зонирование, согласно которому Черкассы перешли из "желтой" в "оранжевую" зону карантина, где устанавливаются более жесткие противоэпидемические требования. По данным Минздрава, к ослаблению карантина в Украине готова только Кировоградская область.

В мае 2020 года Бондаренко стал фигурантом скандала, связанного с эпидемией коронавируса. Исполнительный комитет городского совета принял решение о смягчении в Черкассах карантинных ограничений с 1 мая – еще до того, как ослабление началось по всей стране. Центральные власти раскритиковали решение, Черкасский окружной административный суд остановил его действие.

1 мая президент Украины Владимир Зеленский передал Бондаренко "привет" от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, а 20-го заявил, что за один стол "с такими бандитами" не сядет. Мэр обратился в суд, потребовав опровергнуть заявление о "бандитах" и взыскать с президента одну гривну морального ущерба. Суд первой инстанции отклонил его иск.