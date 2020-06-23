Мэр Черкасс сообщил, что Зеленский не явился в суд по делу о защите чести и достоинства

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, подавший иск против президента Владимира Зеленского, утверждает, что Печерский райсуд Киева надлежащим образом не сообщил об этом главе государства.

Президент Украины Владимир Зеленский не явился 23 июня в Печерский райсуд Киева на заседание по делу о защите чести и достоинства. Об этом в Facebook проинформировал истец – городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

"Похоже, для некоторых даже девиз "Главное не победа, а участие" – не аргумент. На судебное заседание относительно защиты чести и достоинства, назначенное на сегодня в Печерском районном суде города Киева, президент не явился. По официальной версии, судья не смог должным образом сообщить президенту о моем иске", – написал он.

Мэр отметил, что следующее заседание назначено на 18 августа.

"Надеюсь, до 18 августа... в суде найдут и бумагу, и конверты", – отметил Бондаренко.

Бондаренко был избран мэром Черкасс в 2015 году.

В мае 2020 года Бондаренко стал фигурантом скандала, связанного с эпидемией коронавируса. Исполнительный комитет городского совета принял решение о смягчении в Черкассах карантинных ограничений с 1 мая – то есть еще до того, как ослабление началось по всей стране. Намерение черкасских властей раскритиковали центральные власти.

Зеленский передал Бондаренко "привет" от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, а позже заявил, что за один стол "с такими бандитами" не сядет. В ответ мэр обратился в суд с иском о защите чести и достоинства, он хочет взыскать с Зеленского одну гривну.