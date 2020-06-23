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Мэр Черкасс сообщил, что Зеленский не явился в суд по делу о защите чести и достоинства

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, подавший иск против президента Владимира Зеленского, утверждает, что Печерский райсуд Киева надлежащим образом не сообщил об этом главе государства.

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Бондаренко хочет взыскать с президента одну гривну
Бондаренко хочет взыскать с президента одну гривну
Фото: Анатолій Бондаренко / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский не явился 23 июня в Печерский райсуд Киева на заседание по делу о защите чести и достоинства. Об этом в Facebook проинформировал истец – городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

"Похоже, для некоторых даже девиз "Главное не победа, а участие" – не аргумент. На судебное заседание относительно защиты чести и достоинства, назначенное на сегодня в Печерском районном суде города Киева, президент не явился. По официальной версии, судья не смог должным образом сообщить президенту о моем иске", – написал он.

Мэр отметил, что следующее заседание назначено на 18 августа.

"Надеюсь, до 18 августа... в суде найдут и бумагу, и конверты", – отметил Бондаренко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3073284756123785&id=100003268733364

Бондаренко был избран мэром Черкасс в 2015 году.

В мае 2020 года Бондаренко стал фигурантом скандала, связанного с эпидемией коронавируса. Исполнительный комитет городского совета принял решение о смягчении в Черкассах карантинных ограничений с 1 мая – то есть еще до того, как ослабление началось по всей стране. Намерение черкасских властей раскритиковали центральные власти.

Зеленский передал Бондаренко "привет" от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, а позже заявил, что за один стол "с такими бандитами" не сядет. В ответ мэр обратился в суд с иском о защите чести и достоинства, он хочет взыскать с Зеленского одну гривну.

Теги: Черкассы, карантин, Печерский суд, Владимир Зеленский, Анатолий Бондаренко, иск, суд, заседание, коронавирус
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