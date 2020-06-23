Мэр Черкасс сообщил, что Зеленский не явился в суд по делу о защите чести и достоинства

Президент Украины Владимир Зеленский не явился 23 июня в Печерский райсуд Киева на заседание по делу о защите чести и достоинства. Об этом в Facebook проинформировал истец – городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.
"Похоже, для некоторых даже девиз "Главное не победа, а участие" – не аргумент. На судебное заседание относительно защиты чести и достоинства, назначенное на сегодня в Печерском районном суде города Киева, президент не явился. По официальной версии, судья не смог должным образом сообщить президенту о моем иске", – написал он.
Мэр отметил, что следующее заседание назначено на 18 августа.
"Надеюсь, до 18 августа... в суде найдут и бумагу, и конверты", – отметил Бондаренко.
Бондаренко был избран мэром Черкасс в 2015 году.
В мае 2020 года Бондаренко стал фигурантом скандала, связанного с эпидемией коронавируса. Исполнительный комитет городского совета принял решение о смягчении в Черкассах карантинных ограничений с 1 мая – то есть еще до того, как ослабление началось по всей стране. Намерение черкасских властей раскритиковали центральные власти.
Зеленский передал Бондаренко "привет" от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, а позже заявил, что за один стол "с такими бандитами" не сядет. В ответ мэр обратился в суд с иском о защите чести и достоинства, он хочет взыскать с Зеленского одну гривну.