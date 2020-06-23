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СБУ лишила мэра Черкасс Бондаренко допуска к гостайне

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что Служба безопасности Украины направила ему письмо об отмене допуска к государственной тайне. В спецслужбе эту информацию подтвердили.

Бондаренко сообщил, что 22 июня получил от СБУ "интересное письмо"
Бондаренко сообщил, что 22 июня получил от СБУ "интересное письмо" 
Скриншот: Анатолій Бондаренко / Facebook

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил 22 июня в видеообращении в Facebook, что Служба безопасности Украины отменила ему доступ к государственной тайне.

Соответствующее письмо он получил вчера утром.

"Интересное письмо. Я понимаю, что Служба безопасности вместо того, чтобы заниматься поиском шпионов, занята с утра и до ночи мэром города Черкассы за то, что он посмел все-таки ослабить карантин. Ну ничего, я думаю, что разберемся как-то", – сказал Бондаренко. 

https://www.facebook.com/100003268733364/videos/3070177376434523/

Пресс-секретарь управления СБУ в Черкасской области Екатерина Дрога в комментарии Общественному подтвердила эту информацию. 

"Управлением Службы безопасности Украины в Черкасской области выявлено невыполнение городским головой Черкасс Анатолием Бондаренко обязанностей по охране государственной тайны, то есть нарушение статей 2326 закона Украины "О государственной тайне", – сказала Дрога. 

Она рассказала, что Бондаренко ранее информировали о необходимости привести в соответствие с законодательством состояние охраны гостайны в Черкасском городском совете, но он продолжал нарушать закон, в связи с чем мэру отменили доступ к государственной тайне. 

Бондаренко был избран мэром Черкасс в 2015 году. 

В мае 2020 года Бондаренко стал фигурантом скандала, связанного с эпидемией коронавируса. Исполнительный комитет городского совета принял решение о смягчении в Черкассах карантинных ограничений с 1 мая – то есть еще до того, как ослабление началось по всей стране. Намерение черкасских властей раскритиковали центральные власти. 

Президент Украины Владимир Зеленский передал Бондаренко "привет" от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, а позже заявил, что за один стол "с такими бандитами" не сядет. В ответ городской голова Черкасс обратился в суд с иском о защите чести и достоинства, он хочет взыскать с Зеленского 1 грн

7 мая Черкасский окружной административный суд остановил действие решения исполкома Черкасского горсовета о смягчении карантина. 

Национальная полиция открыла уголовное производство в связи с решением муниципалитета Черкасс.

Теги: СБУ, Черкассы, гостайна, Анатолий Бондаренко
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