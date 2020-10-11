Печерский суд отклонил иск мэра Черкасс к Зеленскому о защите чести и достоинства

Печерский районный суд Киева отказал мэру Черкасс Анатолию Бондаренко в удовлетворении иска к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Мэр Черкасс требовал взыскать с президента одну гривну морального ущерба и опровергнуть заявление, в котором тот сказал, что "не сядет за один стол с такими бандитами", как мэр Черкасс.

Печерский районный суд Киева на заседании 1 октября отклонил иск мэра Черкасс Анатолия Бондаренко к президенту Украины Владимиру Зеленскому о защите чести, достоинства и деловой репутации, решение опубликовали в Едином реестре судебных решений 8 октября.

Мэр Черкасс попросил суд взыскать одну гривну морального ущерба с Зеленского, после того, как тот заявил: "Я даже не просто не могу говорить о мэре Черкасс. Я не знаю даже, как говорить, когда городской голова имеет 19 уголовных производств. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду".

Адвокат городского головы, комментируя подачу искового заявления в суд, говорил: это "ответ" на то, что "Зеленский назвал Бондаренко бандитом". Эту фразу просили опровергнуть как недостоверную информацию. Имен президента и мэра в решении суда не указывали, но обстоятельства дела и оспариваемая цитата свидетельствуют о том, что речь идет именно о Зеленском и Бондаренко.

Суд решил, что фраза Зеленского, которую обжаловал Бондаренко, – его оценочное суждение, которое не содержит заведомо неправдивой информации.

"Оспариваемые фразы президента выражают его личное, субъективное отношение к: 1) возможности иметь деловые, дружеские или иные отношения ("я за один стол с такими бандитами не сяду") с должностным лицом, которое, по мнению главы государства, ненадлежащим образом выполняет свои обязанности, как следствие субъективной, критической оценки публичной деятельности такого лица президентом Украины; 2) обеспечению народовластия, как условию либерализации страны, даже в случае, когда электорат избирает на публичную должность человека с ненадлежащими, по личному убеждению президента Украины, для этого качествами ("пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите")", – сказано в решении суда.

Бондаренко был избран мэром Черкасс в 2015 году.

В мае 2020 года Бондаренко стал фигурантом скандала, связанного с эпидемией коронавируса. Исполнительный комитет городского совета принял решение о смягчении в Черкассах карантинных ограничений с 1 мая – еще до того, как ослабление началось по всей стране. Намерение черкасских властей раскритиковали центральные власти.

1 мая Зеленский передал Бондаренко "привет" от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, а 20-го заявил, что за один стол "с такими бандитами" не сядет. 26 мая стало известно, что мэр обратился в суд.