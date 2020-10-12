Сумасшедшие продолжают писать, что COVID-19 – это заговор. Я уже видела это в 2014-м, когда некоторые рассказывали, что никакой войны нет

В пятницу была в женской консультации. От главного врача узнала, что на беременных, заболевших COVID-19, в Киеве выделили два роддома – №3 и №5. Все они уже заполнены. Ничего хорошего там не происходит, сами понимаете, чем дефицит кислорода угрожает беременности.

В моей ленте все больше и больше постов врачей, которые рисуют апокалиптические картины в больницах. Кислорода не хватает, количество умерших за сутки на одну больницу уже достигает 10. Врачи не вытягивают при 5 тыс. заражений в сутки, а в Украине специалисты прогнозируют 10 тыс. и выше.

При этом всякие сумасшедшие продолжают писать о нагнетании и "вы все врете", о всемирных заговорах и специальном запугивании.

Вы знаете, я уже однажды это видела. В 2014-м.

Когда обзванивала морги в поисках погибших военных и добровольцев, а некоторые мне рассказывали, что я просто пересмотрела телевизор и на самом деле никакой войны нет. Потом – что никаких россиян нет. Потом – что это кому-то выгодно, что это все американцы, это все Порошенко, это все масоны. И чем труднее было отрицать очевидное, тем большие глупости придумывали эти люди. Они до сих пор отрицают. Их ничего не убедило.

Я к чему. Идиоты – это всегда угроза для общества. Очень печально, что у нас их так много. Избегайте их.

Сил и выдержки всем, кто на передовой. Здоровья нам всем.

Источник: Ольга Решетилова / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора