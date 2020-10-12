Порошенко выписали из больницы

Состояние здоровья инфицированного коронавирусом пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко улучшилось, сообщает пресс-служба политической силы.

Пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко, который лечится от COVID-19, выписали из больницы. Об этом 12 октября в Facebook сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

Как отметили в партии, состояние здоровья Порошенко улучшилось.

Положительный тест на COVID-19 Порошенко получил 29 сентября. Сначала пятый президент Украины лечился дома, 3 октября его супруга Марина сообщила, что политика госпитализировали с двусторонней пневмонией.

6 октября Марина Порошенко сказала, что состояние экс-президента тяжелое, у него загустела кровь, которую врачам не удается взять на анализ.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4420 новых случаев коронавирусной инфекции, общее количество зараженных достигло 265 454. От COVID-19 в стране умерло уже 5015 пациентов, в том числе 43 – за последние сутки. Продолжают болеть 146 029 человек, выздоровели 114.