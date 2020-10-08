Марина Порошенко: Мы требуем от местных властей немедленного развертывания больниц третьей волны

Если не предпринять срочных мер, то через 10 дней в медицинской системе наступит полный коллапс из-за переполнения больниц больными COVID-19, заявила Марина Порошенко, супруга пятого президента Украины и первый номер списка партии "Европейская солидарность" на выборах в Киевсовет.

Марина Порошенко: Врачей не хватает, потому что они или болеют, или увольняются из-за высоких рисков и низкой оплаты труда Фото: eurosolidarity.org

Больницы первой волны в Киеве уже переполнены, а больницы второй – на грани заполнения и уже через 10 дней в медицинских учреждениях столицы может наступить полный коллапс, заявила супруга пятого президента Украины и первый номер списка "Европейской солидарности" на выборах в Киевсовет Марина Порошенко, пишет 8 октября сайт партии.

Политик посетила Киевскую городскую клиническую больницу №8. Она сообщила, что за последние две недели количество тяжелобольных COVID-19 в столице увеличилось почти вдвое и составило более 300 человек. Еще весной Киевсовет выделил около миллиарда гривен для медицинской отрасли, напомнила Порошенко.

"За это время уже можно было развернуть больницы третьей волны – подготовить помещение, закупить оборудование и привлечь дополнительных врачей", – убеждена она. – На сегодняшний день ситуация "с точностью до наоборот". Помещения не подготовлены и не оборудованы. Врачей не хватает, потому что они или болеют, или увольняются из-за высоких рисков и низкой оплаты труда".

Она потребовала от власти города предпринять все для исправления ситуации.

"Мы требуем от местных властей немедленного развертывания больниц третьей волны и увеличения муниципальной надбавки для медицинских работников. А от центральной власти – выплат обещанных 300% к заработной плате медикам, которые лечат больных COVID-19", – сказала Порошенко.

В Украине с 29 сентября ежедневно (за исключением 5 октября) фиксировали более 4 тыс. новых случаев COVID-19. За прошлые сутки болезнь подтвердили у рекордного количества человек – 5397, жертвами коронавируса стали уже 4690 украинцев, в том числе 93 – за последние сутки.

В Киеве за сутки зафиксировали 422 новых случая коронавирусной инфекции, 11 человек умерли.