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МАУ запретила использование на своих рейсах респираторов с клапаном

"Международные авиалинии Украины" обновили меры безопасности на своих рейсах. Теперь ношение защитных масок является обязательным для всех пассажиров от шести лет, использование респираторов с клапаном запрещается из-за высокого риска заражения коронавирусом.

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МАУ: Ношение защитных масок является обязательным для всех пассажиров от 6-ти лет
МАУ: Ношение защитных масок является обязательным для всех пассажиров от 6-ти лет
Фото: Fly UIA / Facebook

Компания "Международные авиалинии Украины" запретила использование респираторов с клапаном на своих рейсах. Об этом говорится в сообщении на странице МАУ в Facebook.

"С 12 октября 2020 года мы обновляем меры безопасности, чтобы вы чувствовали себя еще более защищенными в течение всего вашего путешествия", – говорится в сообщении.

Так, ношение защитных масок является обязательным для всех пассажиров от шести лет. 

Применение респираторов с клапаном выдоха запрещается, поскольку через клапан выдоха на респираторе однонаправленно выделяется биологический материал, который может содержать возбудитель инфекционной болезни.

"Защитные маски разрешено не использовать при условии, что пассажир испытывает трудности с дыханием, не связанные с COVID-19, или если по состоянию здоровья пассажиру запрещается носить маску. В таком случае, при регистрации или посадке на борт воздушного судна необходимо обязательно предоставить соответствующую подтверждающую справку от врача, а также отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, полученный не ранее чем за 48 часов до вылета рейса по расписанию", – сообщили в МАУ.

https://www.facebook.com/flyuia.ua/posts/3899117623437108

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 Украина прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта.

С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.

Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.

В связи с объявленным карантином МАУ понесла $60 млн убытков и вынуждена была уволить 900 работников.

По состоянию на утро 8 октября общее количество инфицированных в Украине достигло 244 734. Число жертв болезни достигло 4690, выздоровели 108 233 пациентов.

Теги: МАУ, авиалинии, карантин, самолеты, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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