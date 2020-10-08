МАУ запретила использование на своих рейсах респираторов с клапаном

Компания "Международные авиалинии Украины" запретила использование респираторов с клапаном на своих рейсах. Об этом говорится в сообщении на странице МАУ в Facebook.
"С 12 октября 2020 года мы обновляем меры безопасности, чтобы вы чувствовали себя еще более защищенными в течение всего вашего путешествия", – говорится в сообщении.
Так, ношение защитных масок является обязательным для всех пассажиров от шести лет.
Применение респираторов с клапаном выдоха запрещается, поскольку через клапан выдоха на респираторе однонаправленно выделяется биологический материал, который может содержать возбудитель инфекционной болезни.
"Защитные маски разрешено не использовать при условии, что пассажир испытывает трудности с дыханием, не связанные с COVID-19, или если по состоянию здоровья пассажиру запрещается носить маску. В таком случае, при регистрации или посадке на борт воздушного судна необходимо обязательно предоставить соответствующую подтверждающую справку от врача, а также отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, полученный не ранее чем за 48 часов до вылета рейса по расписанию", – сообщили в МАУ.
В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 Украина прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта.
С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.
Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.
В связи с объявленным карантином МАУ понесла $60 млн убытков и вынуждена была уволить 900 работников.
По состоянию на утро 8 октября общее количество инфицированных в Украине достигло 244 734. Число жертв болезни достигло 4690, выздоровели 108 233 пациентов.