МАУ доставили на родину украинцев, застрявших в Китае

Авиакомпания МАУ дополнительным рейсом 26 сентября доставила в Киев украинцев из китайского города Тяньцзинь и индийских студентов украинских вузов из Дели.

Украинские граждане и иностранные студенты из Дели смогли добраться в Украину 26 сентября, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения между Украиной, Китаем и Индией. Об этом сообщила авиакомпания МАУ в Facebook.

"Даже объективные осложнения, которые препятствовали перевозке соотечественников домой, не помешали нам сделать общее дело. Осуществление сложного рейса с промежуточной посадкой в Дели показало, что единение ради общей цели всегда дает результат со знаком +", – говорится в сообщении.

Рейс PS1290 выполнил свою миссию благодаря совместным усилиям авиакомпании, посольства Украины в Китае и МИД Украины, уточнили в МАУ.

Скриншот: Fly UIA / Facebook

В декабре 2019 года в китайском Ухане началась вспышка коронавирусной инфекции COVID-19; 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.