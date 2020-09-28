МАУ доставили на родину украинцев, застрявших в Китае

Украинские граждане и иностранные студенты из Дели смогли добраться в Украину 26 сентября, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения между Украиной, Китаем и Индией. Об этом сообщила авиакомпания МАУ в Facebook.
"Даже объективные осложнения, которые препятствовали перевозке соотечественников домой, не помешали нам сделать общее дело. Осуществление сложного рейса с промежуточной посадкой в Дели показало, что единение ради общей цели всегда дает результат со знаком +", – говорится в сообщении.
Рейс PS1290 выполнил свою миссию благодаря совместным усилиям авиакомпании, посольства Украины в Китае и МИД Украины, уточнили в МАУ.
В декабре 2019 года в китайском Ухане началась вспышка коронавирусной инфекции COVID-19; 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
3 февраля Украина прекратила авиасообщение с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса.
20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев; их, а также экипаж самолета и медперсонал, участвовавших в эвакуации, поместили на обсервацию в санаторий Национальной гвардии Украины в Новых Санжарах. Приезд эвакуированных сопровождался массовыми протестами местных жителей. Они забросали автобусы и полицейских камнями. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. По фактам столкновений правоохранители расследуют восемь уголовных производств. Обсервация закончилась 5 марта, никто из эвакуированных не заболел.
24 сентября МИД Украины анонсировал дополнительный рейс авиакомпании МАУ на 26 сентября из китайского Тяньцзиня в Киев с промежуточной посадкой в Дели, чтобы забрать более 200 индийских студентов украинских вузов.