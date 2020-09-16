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ОБЩЕСТВО

МАУ в октябре запустит пять новых международных рейсов из Киева

Пассажиры МАУ, которые купят авиабилеты с 16 сентября включительно, смогут бесплатно неоднократно менять дату вылета в течение срока действия билета.

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МАУ предлагает ряд стыковочных рейсов
МАУ предлагает ряд стыковочных рейсов
Фото: Fly UIA / Facebook

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 1 октября запустит пять новых международных рейсов из Киева. Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

"С 1 октября, после прекращения ограничений для иностранцев, МАУ предлагает своим пассажирам удобные стыковки, а также добавляет новые рейсы. Таким образом у пассажиров появится возможность расширить географию путешествий по Европе и Ближнему Востоку не только в период ограничений, но и после его окончания", – сообщили в компании.

МАУ запустит рейсы из Киева в Брюссель (Бельгия), Дюссельдорф (Германия), Лондон (Великобритания), Прагу (Чехия) и Баку (Азербайджан).

Помимо этого, авиакомпания предлагает ряд стыковочных рейсов. В частности, через Киев из Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Милана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги, Каира, Баку, Еревана, Стамбула, Тель-Авива.

Также в МАУ сообщили, что пассажиры, которые купят авиабилеты с 16 сентября включительно, смогут бесплатно неоднократно менять дату вылета в течение срока действия авиабилета.

Из-за распространения коронавирусной инфекции многие страны закрыли свои границы, например, запрет на въезд иностранцев в страны Шенгенской зоны был введен в середине марта. Сообщалось, что он будет действовать, предположительно, до 1 июля, однако в этот день сняли ограничение только для 15 стран. Украина в этот список не вошла. Украина приостановила международное авиасообщение с 17 марта.

С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а 15 июня – внешнее.

Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.

С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев в связи с обострением эпидемической ситуации, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа.

Теги: Киев, Украина, эпидемия, авиация, МАУ, авиалинии, путешествия, авиакомпания, пассажиры, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, авиасообщение, коронавирус
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