МАУ закрывает офисы в Туркменистане, Узбекистане и Беларуси

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" объявила о прекращении деятельности своих представительств в Туркменистане, Узбекистане и Беларуси. В компании пояснили такой шаг сокращением штата и уменьшением расходов.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) прекращает деятельность своих подразделений в Туркменистане, Узбекистане и Беларуси. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" 30 сентября со ссылкой на данные Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Причиной принятия такого решения наблюдательным советом компании стало сокращение штата сотрудников МАУ и уменьшение расходов на представительства.

Представительства МАУ расположены в Ашхабаде (столица Туркменистана) на улице Сапармурата Туркменбаши, 73-А, в Ташкенте (столице Узбекистана) на улице Тараса Шевченко, 34 и в Минске (столице Беларуси) на улице Зибицкая, 2/5.

В связи с объявленным из-за пандемии коронавируса карантином МАУ понесла $60 млн убытков и вынуждена была уволить 900 работников.