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ОБЩЕСТВО

МАУ отменила рейсы в 12 городов из-за продления карантина

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" представила обновленную программу полетов, в которой учтены ограничения стран Шенгенской зоны и других стран мира.

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Внутренние рейсы МАУ будет осуществлять по направлениям: Львов, Херсон, Одесса
Внутренние рейсы МАУ будет осуществлять по направлениям: Львов, Херсон, Одесса
Фото: pixabay.com

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" в связи с продлением карантинных ограничений в сентябре отменила часть рейсов. Об этом сообщила пресс-служба МАУ 19 августа.

Отменены полеты в Венецию, Стокгольм, Копенгаген, Хельсинки, Неаполь, Цюрих, Будапешт, Тбилиси, Ларнаку, Франкфурт, Вену и Варшаву.

Внутренние рейсы авиакомпании будут осуществляться по направлениям: Львов, Херсон, Одесса.

С 3 сентября из Киева во Львов рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и пятницам. Из Львова в Киев будут выполняться рейсы по вторникам, пятницам и воскресеньям.

С 4 сентября из Киева в Херсон можно добраться по пятницам и воскресеньям. Из Херсона в Киев – по понедельникам и субботам.

Со 2 сентября из Киева в Одессу рейсы будут выполняться ежедневно, кроме вторника. Из Одессы в Киев можно будет добраться ежедневно, кроме среды.

МАУ меняет частоту полетов на следующих маршрутах: Киев – Амстердам (оборотные рейсы ежедневно, кроме вторника и четверга); Киев – Лондон (рейс планируется 2 сентября); Киев – Каир (по вторникам и четвергам, возвращение в Киев – по средам и пятницам); Киев  Дубай (добавляется еще две частоты по пятницам и воскресеньям); Киев --- Париж (рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и пятницы); Киев – Баку (каждую среду и воскресенье, возвращение в Киев – по понедельникам и четвергам).

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 Украина прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта.

С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.

Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.

Теги: Украина, МАУ, карантин, авиарейсы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, авиасообщение
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