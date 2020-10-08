Бульвар Шоубиз
 
08 октября, 2020
 
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Калкин восхитил подписчиков защитной маской с принтом из фильма "Один дома"

Американский актер Маколей Калкин, известный по роли в фильмах "Один дома" и "Один дома – 2" разместил в сети фото в защитной маске.

Калкин: Не забывайте надевать маски
Калкин: Не забывайте надевать маски
Фото: ЕРА

Американский актер Маколей Калкин 7 октября в Instagram разместил фото, на котором запечатлен в защитной маске в стиле "Один дома". 

На маске изображена нижняя честь лица Калкина в роли героя этого фильма Кевина в момент, когда тот издает вопль, схватившись ладонями за лицо.

"Не забывайте надевать маски, дети, – подписал он фото. 

"Это лучшее, что я когда-либо видел", – отреагировали фолловеры.

"Один дома: На карантине",– прокомментировали снимок пользователи сети.

Калкин родился в 1980 году в США. Калкин считается одним из самых успешных детей-актеров в Голливуде. Всемирную славу Калкину принесла главная роль в рождественской комедии "Один дома". 

Из-за требований отца выплачивать сыну-актеру завышенные гонорары актерская карьера юного Калкина завершилась в 1994 году. Фильм "Богатенький Ричи" стал последним в его детской кинокарьере.

Дальнейшие многочисленные попытки актера вернуться в профессию оказались безуспешными. С 2017 года Калкин живет в гражданском браке с актрисой Брендой Сонг.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 8 октября в мире коронавирусом заразилось более 36,2 млн человек, умерло 1,05 млн. В США количество заболевших COVID-19 превысило 7,5 млн. От осложнений умерло более 211 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

Теги: Маколей Калкин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, маска
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