Звезда фильмов "Один дома" Калкин появится в "Американской истории ужасов 10"

Имя американского актера Маколея Калкина появилось в титрах 10-го сезона сериала "Американская история ужасов".

Калкин: Я только проснулся и увидел, что я в тренде. Может кто-нибудь объяснить, что происходит? Я снова умер? Фото: culkamania / Instagram

39-летний американский актер Маколей Калкин появится в 10-м сезоне сериала "Американская история ужасов". Ролик с именами актеров, задействованных в проекте, разместил на своей странице в Instagram 26 февраля режиссер Райан Мерфи.

Титры появляются на фоне океана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #AHSSeason10 Публикация от Ryan Murphy (@mrrpmurphy) 26 Фев 2020 в 7:50 PST

Также в проекте снимаются Кэти Бейтс, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Сара Полсон, Эван Питерс, Адина Портер, Лили Рэйб, Анжелика Росс и Финн Уиттрок.

Калкин в Twitter отметил, что его имя попало в поисковые тренды.

"Я только проснулся и увидел, что я в тренде. Может кто-нибудь объяснить, что происходит? Я снова умер?" – написал он 26 февраля.

I just woke up and saw I was trending. Can someone explain what's going on? Did I die again?? — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) February 26, 2020

Дата выхода 10-го сезона "Американской истории ужасов" пока не названа. Первый сезон проекта вышел на американском канале HBO 5 октября 2011 года.

Наиболее известные фильмы с Маколеем Калкиным – "Один дома" (1990) и "Один дома 2" (1992).