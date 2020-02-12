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12 февраля, 2020
 
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"Это было ужасно". Маколей Калкин впервые за восемь лет отправился на пробы

Американский актер Маколей Калкин планирует вернуться в профессию и завести детей.

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Калкин осведомлен, что имеет репутацию "чокнутого"
Калкин осведомлен, что имеет репутацию "чокнутого"
Фото: ЕРА

40-летний американский актер Маколей Калкин накануне съемок фильма "Однажды в... Голливуде" проходил пробы у режиссера Квентина Тарантино. Об этом актер рассказал в интервью журналу Esquire. 

По словам актера, все закончилось "катастрофой". Калкин признался, что не взял бы сам себя на работу после таких проб.

В интервью журналу Калкин заявил, что "всегда ведет себя на прослушиваниях ужасно, а это к тому же были его первые пробы за последние восемь лет." Актер подчеркнул, что, несмотря на провал, планирует вернуться в профессию. 

Калкин сообщил, что осведомлен об отношении людей к нему как к некому старичку. "Люди предполагают, что я сумасшедший, выживший из ума. Учитывая, что в последние два года я действительно вел себя странновато, мне не за что их осуждать", – подытожил актер. 

В интервью мужскому журналу Калкин также признался, что "много практикуется со своей девушкой (актрисой Брендой Сонг. – "ГОРДОН") в том, чтобы завести детей". Калкин рассказал, что сейчас его больше всего возбуждают слова Бренды о том, что у нее овуляция.   

Маколей Калкин родился в 1980 году в США. Калкин считается одним из самых успешных детей-актеров в Голливуде. Всемирную славу Калкину принесла главная роль в рождественской комедии "Один дома". 

Из-за требований отца выплачивать сыну-актеру завышенные гонорары актерская карьера юного Калкина завершилась в 1994 году. Фильм "Богатенький Ричи" стал последним в его детской кинокарьере.

Дальнейшие многочисленные попытки актера вернуться в профессию оказались безуспешными. С 2017 года Калкин живет в гражданском браке с актрисой Брендой Сонг. 

Теги: США, кино, Квентин Тарантино, Маколей Калкин
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