Калкин рассказал о своей необычной миссии, заставив поклонников почувствовать себя старыми

Американскому актеру Маколею Калкину, известному по роли в фильмах "Один дома" и "Один дома 2" 26 августа исполнилось 40 лет.

Калкин: Хотите почувствовать себя старыми? Мне 40. Пожалуйста фото: ЕРА

Американский актер Маколей Калкин предложил своим поклонникам почувствовать себя старыми, озвучив свой возраст – 26 августа звезде "Один дома" исполнилось 40 лет. Об этом он написал в Twitter.

"Народ! Хотите почувствовать себя старыми? Мне 40. Пожалуйста", – заявил он.

Hey guys, wanna feel old?



I'm 40.



You're welcome. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020

Отвечая на поздравления поклонников, Калкин заметил, что отныне его миссией является напоминать поклонникам "Один дома" об их возрасте.

"Я больше не ребенок", – напомнил звезда семейной кинокомедии, которому на момент съемок в картине исполнилось 10 лет.

It's my gift to the world: I make people feel old.



I'm no longer a kid, that's my job. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020

"Если мне 40, думаю, пора вступать в кризис среднего возраста. Может, заняться серфингом? У кого какие предложения", – пошутил актер.

Since I'm 40 I think it's about time to start my midlife crisis.



I'm thinking of picking up surfing.



Do you all have any suggestions? — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020

Маколей Калкин родился в 1980 году в США. Калкин считается одним из самых успешных детей-актеров в Голливуде. Всемирную славу Калкину принесла главная роль в рождественской комедии "Один дома".

Из-за требований отца выплачивать сыну-актеру завышенные гонорары актерская карьера юного Калкина завершилась в 1994 году. Фильм "Богатенький Ричи" стал последним в его детской кинокарьере.

Дальнейшие многочисленные попытки актера вернуться в профессию оказались безуспешными. С 2017 года Калкин живет в гражданском браке с актрисой Брендой Сонг.