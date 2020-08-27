Бульвар Шоубиз
 
27 августа, 2020
 
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Калкин рассказал о своей необычной миссии, заставив поклонников почувствовать себя старыми

Американскому актеру Маколею Калкину, известному по роли в фильмах "Один дома" и "Один дома 2" 26 августа исполнилось 40 лет.

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Калкин: Хотите почувствовать себя старыми? Мне 40. Пожалуйста
Калкин: Хотите почувствовать себя старыми? Мне 40. Пожалуйста
фото: ЕРА

Американский актер Маколей Калкин предложил своим поклонникам почувствовать себя старыми, озвучив свой возраст – 26 августа звезде "Один дома" исполнилось 40 лет. Об этом он написал в Twitter.

"Народ! Хотите почувствовать себя старыми? Мне 40. Пожалуйста", – заявил он. 

Отвечая на поздравления поклонников, Калкин заметил, что отныне его миссией является напоминать поклонникам "Один дома" об их возрасте.

"Я больше не ребенок", – напомнил звезда семейной кинокомедии, которому на момент съемок в картине исполнилось 10 лет. 

"Если мне 40, думаю, пора вступать в кризис среднего возраста. Может, заняться серфингом? У кого какие предложения", – пошутил актер. 

Маколей Калкин родился в 1980 году в США. Калкин считается одним из самых успешных детей-актеров в Голливуде. Всемирную славу Калкину принесла главная роль в рождественской комедии "Один дома". 

Из-за требований отца выплачивать сыну-актеру завышенные гонорары актерская карьера юного Калкина завершилась в 1994 году. Фильм "Богатенький Ричи" стал последним в его детской кинокарьере.

Дальнейшие многочисленные попытки актера вернуться в профессию оказались безуспешными. С 2017 года Калкин живет в гражданском браке с актрисой Брендой Сонг.

Теги: актер, Маколей Калкин
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