Калкин рассказал о своей необычной миссии, заставив поклонников почувствовать себя старыми

Американский актер Маколей Калкин предложил своим поклонникам почувствовать себя старыми, озвучив свой возраст – 26 августа звезде "Один дома" исполнилось 40 лет. Об этом он написал в Twitter.
"Народ! Хотите почувствовать себя старыми? Мне 40. Пожалуйста", – заявил он.
Hey guys, wanna feel old?— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020
I'm 40.
You're welcome.
Отвечая на поздравления поклонников, Калкин заметил, что отныне его миссией является напоминать поклонникам "Один дома" об их возрасте.
"Я больше не ребенок", – напомнил звезда семейной кинокомедии, которому на момент съемок в картине исполнилось 10 лет.
It's my gift to the world: I make people feel old.— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020
I'm no longer a kid, that's my job.
"Если мне 40, думаю, пора вступать в кризис среднего возраста. Может, заняться серфингом? У кого какие предложения", – пошутил актер.
Since I'm 40 I think it's about time to start my midlife crisis.— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020
I'm thinking of picking up surfing.
Do you all have any suggestions?
Маколей Калкин родился в 1980 году в США. Калкин считается одним из самых успешных детей-актеров в Голливуде. Всемирную славу Калкину принесла главная роль в рождественской комедии "Один дома".
Из-за требований отца выплачивать сыну-актеру завышенные гонорары актерская карьера юного Калкина завершилась в 1994 году. Фильм "Богатенький Ричи" стал последним в его детской кинокарьере.
Дальнейшие многочисленные попытки актера вернуться в профессию оказались безуспешными. С 2017 года Калкин живет в гражданском браке с актрисой Брендой Сонг.