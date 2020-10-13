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В Харьковской области кандидат в мэры организовал бесплатное тестирование на COVID-19 – "Опора"

Кандидат на должность дергачевского городского головы Константин Жидков организовал проведение бесплатных ИФА-тестов на коронавирус. Избирателям предлагают также измерить температуру и артериальное давление. Гражданская сеть "Опора" написала заявление в полицию.

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Представители "Опоры" обратились за комментарием к Жидкову (справа), но он положил трубку и больше на звонки не отвечал
Представители "Опоры" обратились за комментарием к Жидкову (справа), но он положил трубку и больше на звонки не отвечал
Фото: Ирина Позднякова / Facebook

Гражданская сеть "Опора" выявила признаки непрямого подкупа избирателей в действиях кандидата на должность дергачевского городского головы Константина Жидкова, по инициативе которого в нескольких селах Харьковской области было организовано прохождение бесплатного ИФА-теста на коронавирус. Об этом "Опора" сообщила 12 октября.

Объявление о возможности сдать кровь для анализа разместил 8 октября в Facebook директор Дергачевской центральной районной больницы, кандидат в депутаты Дергачевского горсовета от партии "Слуга народа" Дмитрий Дончак.

В объявлении сказано, что  желающим также измеряют артериальное давление и температуру.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=138618721307002&id=100054766253700

"На размещенных в сети фотографиях изображены люди, которые сдают кровь для проведения ИФА-теста на коронавирус в специально оборудованном миниавтобусе, на котором размещены наклейки с надписью "Слуга народа", выполненные в цветах партии", – отметили в "Опоре".

Фотографии мобильной лаборатории, в которой жители села Прудянка могли сдать ИФА-тест, разместила 7 октября в Facebook Ирина Позднякова.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=813757646057385&id=100022694717352

По информации "Опоры", Жидков заявил, что оплачивает тесты из своих сбережений, и опубликовал квитанцию.

"Опора" обратилась в полицию для проверки в указанных фактах признаков непрямого подкупа избирателей.

"Представитель гражданской сети обратился за комментарием к Жидкову, но как только он дослушал вопрос, положил трубку молча и более на звонки не отвечал", – отметили в "Опоре".

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Украина, Опора, Харьковская область, местные выборы, подкуп, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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