Супрун о российской вакцине от коронавируса: Наука и здравый смысл не на стороне россиян

Российская вакцина от коронавируса еще не прошла важную фазу клинических исследований на людях, поэтому о ее эффективности и безопасности говорить еще рано, заявила бывший министр здравоохранения Украины Уляна Супрун, комментируя заявления некоторых украинских нардепов о необходимости закупить вакцину у России.

Украина ни в коем случае не должна покупать любые лекарства или вакцины у страны-агрессора России, потому что та оккупировала украинские территории, ведет войну, кроме того, качество и безопасность российской вакцины невозможно будет гарантировать и проверить из-за того, что производство находится на территории страны-агрессора. Об этом на своей странице в Fcebook 12 октября написала бывший министр здравоохранения Украины Уляна Супрун.

"Новость о российской вакцине против COVID-19 обошла весь мир. Именно Россия является первой страной, которая зарегистрировала вроде бы безопасную и эффективную вакцину и уже скоро будет вакцинировать своих граждан. Но наука и здравый смысл не на стороне россиян. Во-первых, у многих ученых возникли вопросы относительно прозрачности данных, которые анализировали на первых фазах испытаний. Во-вторых, российские разработчики заявили о вакцине, еще даже не начав третью фазу клинических исследований, только адекватные результаты которых дают право утверждать, что она действительно безопасна и эффективна", – подчеркнула Супрун.

Она напомнила, что российская вакцина вызвала много вопросов у ученых из университетов Италии, США, Франции, Германии, Великобритании и других стран. Несколько десятков ученых подписали открытое письмо, выразив недоверие к результатам этого исследования. В частности, ученых удивило то, что у добровольцев из разных групп, получавших различные компоненты, в результате оказался одинаковый уровень антител и были совпадения по уровню активации лимфоцитов. Статистически такое совпадение очень маловероятно, написала экс-министр.

"Конечно, российские разработчики дополнительных данных не предоставили, указав, что все, что нужно для понимания результатов, есть в исследовании. Они до сих пор не опубликовали данные исследований на животных, а также не предоставили точные характеристики людей, с которыми сравнивали уровень антител добровольцев, которых вакцинировали. Это все вызывает вопросы", – подчеркнула Супрун.

Она напомнила, что сейчас вакцина находится на третьей фазе клинических испытаний из четырех, которая должна проводиться с участием 40 тыс. добровольцев. При этом права на производство миллионов доз уже проданы нескольким странам, включая Индию, Бразилию и Мексику.

"Еще из интересного – это промовидео этой вакцины. В нем российский спутник облетает планету и героически уничтожает вирус SARS-CoV-2. Именно поэтому такое название и имеет вакцина. "Спутник" – первый искусственный спутник, запущенный на орбиту Земли в 1957 году, который стал символом могущества СССР. Такая ностальгия и обращение к советскому прошлому, чтобы пробудить патриотизм у граждан и ткнуть в лицо всему миру свою вроде бы невероятную научную состоятельность в гонке по разработке такой важной для мира вакцины. Что имеем в итоге? Вакцину, которая еще не прошла важную фазу клинических исследований на людях, поэтому о ее эффективности и безопасности говорить еще очень и очень рано. При этом запланировано, что массовая вакцинация в России недоказуемой пока вакциной должна начаться уже скоро", – сказала Супрун.

Она напомнила, что некоторые украинские депутаты уже заявляют, что Украина будет вынуждена покупать эту вакцину, если она докажет свою эффективность.

"Скорее всего, вам безразлично, кого и чем вакцинировать в России. Но некачественная вакцина или серьезные побочные эффекты вследствие прививки ею могут иметь очень опасные последствия для всех нас. Среди них – огромный подрыв доверия к вакцинам, который и так стал серьезной угрозой для человечества. Во время стремительного распространения вируса и других опасных болезней это очень опасно", – добавила бывший министр здравоохранения Украины.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в институте имени Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Путин сообщил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. 27 августа глава Кремля сказал, что дочь сделала повторную прививку и чувствует себя нормально.

Руководитель научной экспертизы российского проекта Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, а финальная стадия клинических исследований не проводилась.

Прививаться российской вакциной, согласно опросу Высшей школы экономики, никогда не собираются 45,6% граждан страны. Среди причин такой позиции – опасения возможных побочных эффектов.

В США заявили, что российская вакцина считается недоработанной.

6 октября нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук на встрече с Путиным сказал, что, находясь в аннексированном Крыму, сделал прививку российской вакциной "Спутник V", манипуляцию провели также его жене и сыну. Нардеп предложил рассмотреть возможность попадания этой вакцины в Украину. Путин ответил, что это возможно.

Президент Украины Владимир Зеленский обращение Медведчука к Путину назвал циничным.

Всего в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.