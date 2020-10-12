Офис президента рассказал, как Украина может получить вакцину от COVID-19

Если европейским компаниям подойдет база украинских фармацевтических заводов, вакцина от COVID-19 быстрее попадет в Украину, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Вакцину от коронавирусной инфекции Украина может получить несколькими способами: произвести ее на своих заводах, купить у Европы или встать в очередь на государственных закупках. Такие пути назвал заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое опубликовано 12 октября.

Жовква сказал, что Украина постоянно поднимает вопрос получения вакцин от COVID-19 в переговорах с руководством Евросоюза. Украина уже заявила необходимое базовое количество вакцин и заключила договоры с двумя фирмами. Еще с четырьмя переговоры ведутся, сказал он.

"Первое – действительно, президент Зеленский заявил, что у нас существуют фармацевтические мощности, которые готовы производить такую вакцину в Украине. Безусловно, если тем компаниям подойдут наши производственные мощности, такая вакцина быстрее попадет в Украину. Ибо очевидно, что производя ее для других стран, мы также будем производить ее для себя по соответствующим соглашениям", – констатировал чиновник.

Чтобы реализовать такой вариант, между собой должны вести диалог специалисты и фармацевты, проверяя и оценивая мощности заводов, полагает Жовква.

"Второй вариант – если мы говорим даже о вакцине для государств – членов ЕС в первую очередь, то есть возможность у этих государств при наличии избытка вакцины от COVID-19 в их странах говорить о продаже ее для третьих стран, в частности для Украины", – заявил замглавы Офиса президента.

Третий вариант получения вакцины в офисе видят в присоединении к механизмам государственных закупок и постановке в очередь.

"Эти три пути все реальны. Возможно, все из них как раз и будут реализованы. И я думаю, что к тому времени, когда вакцина уже будет произведена, опробована и поставлена на производство, Украина точно не будет пасти задних в получении этой вакцины. Но пока мы говорим лишь о теоретических вещах", – добавил Жовква.

Вопрос предоставления Украине вакцины от COVID-19 поднимался и во время визита украинской делегации в Великобританию. Украинская сторона предложила мощности украинских предприятий премьер-министру Британии Борису Джонсону.

По словам замглавы Офиса президента, Джонсон "сразу отреагировал и сказал, что это очень интересная идея".

"Возможно, британскую вакцину можно будет даже быстрее получить", – предположил чиновник.

Глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт предположил, что вакцина от коронавируса в Украине может появиться во второй половине 2021 года.

ВОЗ считает, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году. В мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в институте имени Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. Путин сообщил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. 27 августа глава Кремля сказал, что дочь сделала повторную прививку и чувствует себя нормально.

Руководитель научной экспертизы российского проекта Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, а финальная стадия клинических исследований не проводилась.

В США заявили, что российская вакцина считается недоработанной.

6 октября нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук на встрече с Путиным сказал, что, находясь в аннексированном Крыму, сделал прививку российской вакциной "Спутник V", манипуляцию провели также его жене и сыну. Нардеп предложил рассмотреть возможность попадания этой вакцины в Украину. Путин ответил, что это возможно.

Президент Украины Владимир Зеленский обращение Медведчука к Путину назвал циничным. Тем не менее в его парламентской фракции считают, что Украина должна договариваться с Россией о закупке ее вакцины от коронавируса, если докажут ее эффективность.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.