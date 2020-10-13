В Украине за сутки умерли более сотни больных с COVID-19

За сутки в Украине выявили более 5 тыс. новых пациентов с коронавирусной инфекцией.

Число случаев COVID-19 превысило в Украине показатель в 270 тыс. Фото: ЕРА

За сутки в Украине зафиксировали 107 летальных исходов среди больных коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют опубликованные 13 октября данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Скончались за время эпидемии уже 5122 пациента с COVID-19. Продолжают болеть 148 903 человека, выздоровело – 116 562 (+2152 за последние 24 часа).

По числу смертей Украина почти повторила рекорд, установленный 9 октября, тогда скончались 108 больных.

За сутки коронавирусную инфекцию подтвердили в 5133 случаях. Это более чем на 700 больше, чем было зафиксировано сутками ранее.

Общее число случаев COVID-19 достигло в стране с начала эпидемии 270 587.

Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:

Винницкая область – 7726;

Волынская область – 9955;

Днепропетровская область – 9272;

Донецкая область – 5961;

Житомирская область – 8661;

Закарпатская область – 11 042;

Запорожская область – 5762;

Ивано-Франковская область – 15 580;

Киев – 28 090;

Киевская область – 11 525;

Кировоградская область – 1355;

Луганская область – 1917;

Львовская область – 23 129;

Николаевская область – 4867;

Одесская область – 17 047;

Полтавская область – 4906;

Ровенская область – 14 868;

Сумская область – 7485;

Тернопольская область – 16 250;

Харьковская область – 25 625;

Херсонская область – 2024;

Хмельницкая область – 9230;

Черкасская область – 5849;

Черновицкая область – 16 649;

Черниговская область – 5812.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.