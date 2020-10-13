В Украине за сутки умерли более сотни больных с COVID-19

За сутки в Украине зафиксировали 107 летальных исходов среди больных коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют опубликованные 13 октября данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины.
Скончались за время эпидемии уже 5122 пациента с COVID-19. Продолжают болеть 148 903 человека, выздоровело – 116 562 (+2152 за последние 24 часа).
По числу смертей Украина почти повторила рекорд, установленный 9 октября, тогда скончались 108 больных.
За сутки коронавирусную инфекцию подтвердили в 5133 случаях. Это более чем на 700 больше, чем было зафиксировано сутками ранее.
Общее число случаев COVID-19 достигло в стране с начала эпидемии 270 587.
Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.