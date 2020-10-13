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В Украине за сутки умерли более сотни больных с COVID-19

За сутки в Украине выявили более 5 тыс. новых пациентов с коронавирусной инфекцией.

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Число случаев COVID-19 превысило в Украине показатель в 270 тыс.
Число случаев COVID-19 превысило в Украине показатель в 270 тыс.
Фото: ЕРА

За сутки в Украине зафиксировали 107 летальных исходов среди больных коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют опубликованные 13 октября данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины. 

Скончались за время эпидемии уже 5122 пациента с COVID-19. Продолжают болеть 148 903 человека, выздоровело – 116 562 (+2152 за последние 24 часа).

По числу смертей Украина почти повторила рекорд, установленный 9 октября, тогда скончались 108 больных.

За сутки коронавирусную инфекцию подтвердили в 5133 случаях. Это более чем на 700 больше, чем было зафиксировано сутками ранее.

Общее число случаев COVID-19 достигло в стране с начала эпидемии 270 587. 

Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:

  • Винницкая область – 7726;
  • Волынская область – 9955;
  • Днепропетровская область – 9272;
  • Донецкая область – 5961;
  • Житомирская область – 8661;
  • Закарпатская область – 11 042;
  • Запорожская область – 5762;
  • Ивано-Франковская область – 15 580;
  • Киев – 28 090;
  • Киевская область – 11 525;
  • Кировоградская область – 1355;
  • Луганская область – 1917;
  • Львовская область – 23 129;
  • Николаевская область – 4867;
  • Одесская область – 17 047;
  • Полтавская область – 4906;
  • Ровенская область – 14 868;
  • Сумская область – 7485;
  • Тернопольская область – 16 250;
  • Харьковская область – 25 625;
  • Херсонская область – 2024;
  • Хмельницкая область – 9230;
  • Черкасская область – 5849;
  • Черновицкая область – 16 649;
  • Черниговская область – 5812.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: смерть, эпидемия, инфекция, регионы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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