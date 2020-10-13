Кабмин Украины рассмотрит введение запрета на массовые мероприятия с участием более 50 человек – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что необходимо запретить все массовые мероприятия с участием более 50 человек в городах, отнесенных к "зеленой" зоне.

Степанов заявил, что правила участия "одного человека на определенное количество метров" не работают Фото: Максим Степанов / Facebook

Министерство здравоохранения Украины подготовило дополнительные карантинные меры из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов 12 октября в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По его словам, Минздрав 13 октября на заседании Кабинета Министров Украины предложит "более жесткие" ограничения в Украине, но без локдаунов, которые останавливают экономику.

"Мы считаем, что необходимо полностью, стопроцентно, запретить любые массовые мероприятия более 50 человек в "зеленой" зоне, более 30 человек в "желтой, 20 в "оранжевой" и полностью в "красной" зоне, если мы говорим об адаптивном карантине", – сообщил Степанов.

Он отметил, что правила "один человек на определенное количество метров" не работают, и заверил, что необходимо сделать вещи, которые уменьшат динамику увеличения заболеваемости COVID-19.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Согласно постановлению в Украине запрещалось проведение культурно-массовых мероприятий с участием более одного человека на 5 м².

26 августа в Украине продлили адаптивный карантин до 1 ноября.

10 октября глава Минздрава сообщил о рекордном количестве госпитализированных за сутки больных с COVID-19 – 990.

По состоянию на 12 октября в Украине зафиксировали 265 454 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4420 – за последние сутки. Умерло 5015 пациентов с COVID-19, выздоровело 114 410 человек.