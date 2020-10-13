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Карантин в Украине следует продлить до 31 декабря – Минздрав

По словам замглавы Минздрава Украины, главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, вопрос продления карантина до конца года могут заслушать на заседании Кабмина 13 октября.

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До 1 ноября в Украине действует адаптивный карантин
До 1 ноября в Украине действует адаптивный карантин
Фото: ЕРА

Карантинные ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, следует продлить в Украине до 31 декабря. Такое мнение 12 октября выразил в эфире "Громадського радіо" заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы будем завтра инициировать заслушать на заседании правительства продление карантина до 31 декабря 2020 года. Также ограничат деятельность заведений общественного питания до 22.00, мы предлагаем это сделать", – сказал он.

Главный санврач Украины охарактеризовал эпидемическую ситуацию в стране как "угрожающую", связанную с ростом количества случаев заболеваний COVID-19 и госпитализаций с таким диагнозом.

"Это побуждает пересматривать противоэпидемические ограничения, которые действуют на территории нашей страны", – объяснил Ляшко.

22 июля Кабинет Министров Украины издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

26 августа в Украине продлили адаптивный карантин до 1 ноября.

По состоянию на 12 октября в Украине зафиксировали 265 454 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4420 – за последние сутки. Умерло 5015 пациентов с COVID-19, выздоровело 114 410 человек.

Теги: эпидемия, карантин, ограничения, Минздрав, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, Виктор Ляшко, коронавирус
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