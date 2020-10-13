В Украине после введения карантина официально безработными стали 525 тыс. человек – центр занятости

По состоянию на 12 октября в Украине официально зарегистрировано 427 тыс. безработных, отметили в Государственном центре занятости.

В службе занятости рассказали о ситуации на рынке труда Фото: Державна служба зайнятості / Facebook

За время карантина, который ввели в Украине 12 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции, статус безработных получили 525 тыс. человек. Об этом 13 октября проинформировали на запрос "Радіо Свобода" в Государственном центре занятости (ГЦЗ).

По данным ведомства, этот показатель на 53% выше показателя аналогичного периода 2019 года.

"Наиболее существенный рост количества безработных наблюдался в Киевской, Одесской, Закарпатской, Львовской областях и Киеве (в 1,8-2,8 раза). При этом в Луганской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской и Винницкой областях количество безработных выросло на 32-38%", – говорится в документе.

По состоянию на 12 октября в стране официально зарегистрировано 427 тыс. безработных.

В Госцентре занятости подчеркнули, что при их содействии новую работу за время карантина нашли 342 тыс. человек.

На 12 октября в базе ведомства находилось 67 тыс. вакансий, то есть на каждую из них претендовало шесть безработных.

Уровень безработицы в Украине вырос в связи с эпидемическими ограничениями в экономике страны.

Национальный банк Украины в инфляционном отчете, опубликованном 30 июля, ухудшил свой прогноз по безработице: регулятор ожидает, что ее уровень в этом году достигнет 10%, а не 9,5%, как прогнозировал в апреле.

26 августа в Украине продлили адаптивный карантин до 1 ноября. 12 октября о необходимости продлить ограничения до 31 декабря заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По состоянию на 13 октября в Украине зафиксировано 270 587 случаев коронавирусной инфекции, из которых 5133 – за последние сутки. Скончались 5122 пациента с COVID-19, вылечились 116 562 человека.