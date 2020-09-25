Во II квартале 2020 года число безработных в Украине возросло – Госстат

Во II квартале 2020 года уровень безработицы в Украине среди лиц в возрасте 15–70 лет составлял в Украине 9,9%, тогда как в I квартале – 8,6%, сообщила Госслужба статистики.

Уровень безработицы в Украине во II квартале 2020 года вырос. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики (.doc), опубликованные 25 сентября.

Во II квартале уровень безработицы среди лиц в возрасте 15–70 лет составлял в Украине 9,9%, тогда как в I квартале – 8,6%.

"Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составляло 15,7 млн человек, а в возрасте 15–70 лет – 15,6 млн человек. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15–70 лет составило по 1,7 млн человек", – говорится в сообщении.

Уровень занятости населения от 15 лет и старше составляет 49%, а от 15 до 70 лет – 55,2%.

Инфографика: ukrstat.gov.ua

По данным Государственного центра занятости на 31 августа, за период карантина в Украине зарегистрировано более 477 тыс. безработных.

Национальный банк Украины в инфляционном отчете, опубликованном 30 июля, ухудшил свой прогноз по безработице: регулятор ожидает, что ее уровень в этом году достигнет 10%, а не 9,5%, как прогнозировал в апреле.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в интервью "Укринформу", которое было опубликовано 16 сентября, заявил, что с начала пандемии коронавируса через службу занятости Украины было трудоустроено около 300 тыс. человек.