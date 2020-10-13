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Кличко: Мы развернули уже 2730 коек для больных COVID-19 в 22 столичных больницах

17 больниц в Киеве уже принимают и лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, остальные завершают обустройство отделений для приема таких больных, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Виталий Кличко: Это то, что город делает самостоятельно. Очень скоро коек в больницах у нас может не хватить
Виталий Кличко: Это то, что город делает самостоятельно. Очень скоро коек в больницах у нас может не хватить
Фото: kiev.klichko.org

В столице для лечения больных COVID-19 развернули почти 2,8 тыс. коек в 22 больницах, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции и показал видео подготовки городской больницы №18 к приему пациентов, пишет сайт политика.

"Мы продолжаем увеличивать и количество коек для лечения больных коронавирусом в столичных коммунальных медучреждениях. И делаем все, чтобы обеспечить больницы и медиков всем необходимым. Мы развернули уже 2730 коек в 22 столичных больницах. Из них 17 больниц уже принимают и лечат пациентов с вирусом. Другие завершают обустройство отделений для приема таких больных, – рассказал городской голова. – Вчера я посетил городскую клиническую больницу №18, которую мы готовим к приему больных коронавирусом".

Мэр отметил, что под отделение для COVID-19 в больнице №18 оборудуют один этаж на 100 коек и еще 60 коек уже предусмотрено для пациентов с подозрением на инфекцию. Медучреждение получило от города медикаменты на более чем 300 тыс. грн, четыре аппарата ИВЛ на сумму почти 3 млн грн, более 1 млн грн на ремонт системы кислородного снабжения. Уже оборудовали 30 точек для подачи кислорода, в сумме их будет 80. Медиков уже обучили и подготовили 10 бригад для работы в отделении. Для них есть средства индивидуальной защиты, медикаменты и спецоборудование для дезинфекции помещений – на это больница потратила почти 4 млн грн.

"Еще четыре больницы готовятся сегодня к приему больных коронавирусом. Это Киевский городской центр радиационной защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы и столичные больницы №1, 12 и 15, – рассказал Кличко. – Я подчеркиваю: это то, что город делает самостоятельно. В условиях, когда динамика распространения вируса такова, что очень скоро коек в больницах у нас может не хватить. И при этом государственные, ведомственные и медучреждения Академии медицинских наук не принимают киевлян, больных коронавирусом. Хотя имеют в общем 11 тыс. коек и квалифицированный персонал. Я считаю, что это – не государственная и, мягко говоря, странная позиция правительства и Министерства здравоохранения, которые тем временем рассказывают о развертывании госпиталей во дворцах спорта и так далее".

По состоянию на 13 октября в Украине зафиксировано 270 587 случаев коронавирусной инфекции, из которых 5133 – за последние сутки. Скончались 5122 пациента с COVID-19, вылечились 116 562 человека.

Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки – 397 человек, зафиксировано 10 летальных исходов. Госпитализировали за 12 октября 65 пациентов с COVID-19, сообщил сегодня Кличко. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице – 28 090, всего от коронавируса в Киеве умерли 497 человек.

Превращение киевского Дворца спорта в госпиталь для инфицированных COVID-19 обсуждалось на совещании с участием президента Владимира Зеленского, рассказал нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий. По словам нардепа, пока необходимости в таких госпиталях нет, но к такому развитию событий нужно быть "полностью готовыми".

Теги: Киев, Виталий Кличко, госпиталь, больницы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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